Tato Apple aplikace se na iPhonech dočká již brzy zásadního vylepšení!

Apple pokračuje v postupném rozšiřování své aplikace Sports. A podle zjištění serveru MacRumors se v další verzi mohou uživatelé těšit na značné posílení fotbalové nabídky. Kód aktuální verze naznačuje, že Apple chystá podporu celkem šesti nových jihoamerických lig, které by měly dorazit s verzí 3.8 aplikace.
Apple vydal aktualizaci Sports 3.7, která přinesla plnou podporu všech turnajů PGA a LPGA. V praxi to znamená živé tabulky, přehledná skóre po jednotlivých kolech pro každého milovníka golfu. Uživatelé mohou používat rovněž aktualizace v reálném čase, a to nejen v samotné aplikaci, ale i ve widgetech a Live Activities. Zároveň došlo k dalšímu rozšíření fotbalové sekce. Nově má aplikace v merku Copa del Rey, Coppa Italia, Coupe de France a německý DFB-Pokal.
A právě fotbal má být jedním z hlavních taháků i příští aktualizace. Apple plánuje přidat podporu lig Brazil Serie A, Argentina Primera A, Colombia Primera Liga, Ecuador Serie A, Peru Primera Division a Chile Primera Division. Jde o soutěže s obrovskou fanouškovskou základnou a velmi vysokou kvalitou.
Aplikace Apple Sports funguje jako jednoduchý a přehledný rozcestník pro živé výsledky, statistiky a základní přehled o zápasech. Appka se od svého spuštění v roce 2024 stále rozšiřuje a dnes už podporuje mimo jiné NFL, MLB, NBA, NHL, Premier League, NASCAR nebo Formuli 1. K dispozici je i u nás. Na každý pád každý sportovní fanoušek, kterého znám, léta používá Livesport, kde je vše. Dle mého názoru je Livesport i přehlednější, ale kdo ví, kam Apple za pár let svou aplikaci Sports posune.