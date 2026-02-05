Zavřít reklamu

Speciální valentýnské slevy od JBL: Vybrali jsme TOP produkty pro něj a pro ni!

Tiskové zprávy
Jiří Filip
Komerční sdělení: Valentýn je ideální čas potěšit ty, na kterých nám záleží. JBL přináší Valentýnský speciál plný stylových dárků pro něho i pro ni, a to od kvalitních sluchátek až po výkonné reproduktory. Využijte speciální slevy na vybrané JBL produkty a vyberte dárek, který bude znít láskou. Akce platí do 15. 2. 2026.

Dárky pro něj

1. JBL Quantum 810: Gaming headset se vším, co hráč potřebuje

  • Ikonický herní headset, který prozradí každý detail ve vysokém rozlišení. Disponuje s ANC a JBL Quantum Surround a je kompatibilní s PC a všemi herními platformami.
  • Herní sluchátka JBL Quantum 810 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 34 %! Z ceny 4 999 Kč klesly na cenu 3 299 Kč.

CZ: Headset lze zakoupit zde

SK: Headset lze zakoupit zde

2. JBL Charge 6 Black: Přenosný voděodolný reproduktor s odolností vůči pádu z 1 metru

  • Vyhlášený portálem What-Hifi? za nejlepší Bluetooth reproduktor roku 2025 do 200 €. Charakterizuje jej silný JBL Pro Sound, Auracast, AI Sound Boost a odolnost IP68.
  • Reproduktor JBL Charge 6 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 20 %! Z ceny 4 990 Kč klesl na cenu 3 999 Kč.

CZ: Reproduktor lze zakoupit zde

SK: Reproduktor lze zakoupit zde

3.  JBL Tune 770 Blue: Zlatá střední cesta do světa JBL sluchátek přes hlavu

  • Lehká skládací bezdrátová sluchátka řady TUNE v tmavě modré barvě s adaptivním ANC a Smart Ambient. Poháněno s JBL Pure Bass Sound a s výdrží baterie až 70H.
  • Sluchátka JBL Tune 770 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 24 %! Z ceny 3 290 Kč klesly na cenu 2 499 Kč.

CZ: Sluchátka lze zakoupit zde

SK: Sluchátka lze zakoupit zde

Dárky pro ni

1. JBL Flip 7 Pink: Stylový přenosný reproduktor s výkonným zvukem a ikonickým designem

  • Bluetooth reproduktor v růžovém provedení, oceněný titulem od EISA s výkonem až 35 W a bezztrátovým přehráváním přes USB-C. IP68, Auracast, AI SoundBoost a karabina/poutko v balení.
  • Reproduktor JBL Flip 7 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 21 %! Z ceny 3 790 Kč klesl na cenu 2 999 Kč.

CZ: Reproduktor lze zakoupit zde

SK: Reproduktor lze zakoupit zde

2. JBL Live 670 White: Elegantní bezdrátová sluchátka s ANC pro každodenní komfort

  • Pohodlná bezdrátová sluchátka přes hlavu v elegantní bílé barvě s výkonným JBL Signature Sound,  adaptivním potlačením hluku (ANC), technologií Smart Ambient a výdrží až 65H.
  • Sluchátka JBL Live 670 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 24 %! Z ceny 3 290 Kč klesly na cenu 2 499 Kč.

CZ: Sluchátka lze zakoupit zde

SK: Sluchátka lze zakoupit zde

3.  JBL Live Flex Black: Moderní TWS sluchátka s ANC, která se přizpůsobí uším

  • Pecková bezdrátová sluchátka se skvělým hudebním projevem a čistými hovory díky 6 mikrofonům. Disponují adaptivním ANC, prostorovým zvukem a 40H kombinovanou výdrží baterie.
  • Sluchátka JBL Live Flex naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 17 %! Z ceny 2 999 Kč klesly na cenu 2 499 Kč.

CZ: Sluchátka lze zakoupit zde

SK: Sluchátka lze zakoupit zde

