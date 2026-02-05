Apple Studio Display 2 se blíží, dost možná ale zklame tímto omezením

Již dlouhé měsíce se šušká o tom, že si Apple pro letošní rok připravil aktualizaci svých externích monitorů ve formě Studio Displaye a dražšího Pro Display XDR. Jako první by měl přijít na řadu Studio Display a to podle zdrojů reportéra Marka Gurmana už v horizontu nejbližších měsíců. Jenže je otázkou, nakolik tato novinka vlastně zaujme. Před pár hodinami totiž přišel zdroj portálu MacRumors s tvrzením, že její hlavní vylepšení nakonec nemusí být tak zajímavé, jak se doposud myslelo.
Hlavním upgradem druhé generace Studio Displaye má být podle řady úniků z dřívějška navýšení jeho obnovovací frekvence. Ta je totiž u původního modelu z roku 2022 fixních 60Hz, což je úroveň, která byla už při představení před lety trnem v oku některých uživatelů vzhledem k tomu, za kolik se tento monitor prodával. Zvěsti o navýšení na 120Hz u druhé generace tak byly dost potěšující, avšak nyní berou za své. Výše zmíněný zdroj portálu MacRumors totiž tvrdí, že Apple na 120Hz u Studio Displaye nepůjde a namísto toho nasazení mezistupeň ve formě fixních 90Hz, což je mimochodem obnovovací frekvence, kterou v současnosti žádný jiný Apple produkt nenabízí (tedy fixně).
Poměrně zajímavé je pak to, že se o potenciální 90Hz obnovovací frekvenci pro Studio Display hovořilo už na podzim 2024 v jednom ze zahraničních podcastů, kde citovali anonymního leakera, které tehdy tvrdil, že Apple vyvíjí technologii pro 90Hz displeje a že jí chce nasadit právě na budoucí Studio Display. Jak se tedy zdá, tento tip vyjde.
Fotogalerie
Proč? Variant je několik
Proč se Apple u levnějšího displeje omezí „jen“ na 90Hz můžeme samozřejmě v současnosti jen hádat, ale variant vysvětlení je hned několik. Jednak může jít prostě jen o snahu nechat to nejlepší – tedy 120Hz – pro novou generaci Pro Display XDR, která si tuto obnovovací frekvenci vzhledem k cenovce dozajista zaslouží. Další teorií je pak to, že by se mohlo jednat ze strany Applu zajistit dostatečnou šířku pásma pro připojení periferií k monitoru. Thunderbolt 5, který nyní využívají MacBooky Pro, totiž zvládá 5K při 120Hz bez komprese, což by znamenalo, že by byl monitor při připojení tohoto stroje a zároveň při potenciální podpoře 120Hz vytížen na maximum, což by mohlo být pro připojení dalších periferií a zařízení limitující. Ale kdo ví, realita může být samozřejmě jiná.
Tak či tak, po dlouhých letech si Studio Display rozhodně upgrade zaslouží a i když možná nebude takový, jaký se doposud čekal, i navýšení na 90Hz ve výsledku potěší. Za mě osobně by pak k ideálu chybělo už jen vylepšení zobrazovacích schopností nasazením lepšího LCD panelu, který si dokáže lépe poradit s černou. Právě ta mi totiž přijde na současné verzi s ohledem na cenovku vcelku nekvalitní. Nezbývá tedy než doufat, že se tak stane, popřípadě čekat na některou z dalších generací s OLED panelem.