Vzorná podpora Applu pokračuje! Venku jsou nové OS pro stařičké Apple Watch

Softwarová podpora z říše snů. Tak přesně takto by se dala popsat vzorná podpora staršího softwaru skrze aktualizace, které Apple pravidelně vydává. Před pár hodinami například potichu vydal nové aktualizace pro starší Macy a Apple Watch, které už se na nejnovější verze systémů nedostanou. Nejde navíc o žádné kosmetické opravy nebo drobné bezpečnostní záplaty. Tyto aktualizace mají jeden velmi praktický cíl a to sice zajistit, aby na starších zařízeních dál fungovaly klíčové služby jako iMessage, FaceTime nebo samotná aktivace zařízení i po roce 2027.
Konkrétně Apple uvolnil macOS 11.7.11 pro Macy s Big Sur, dále watchOS 10.6.2 a watchOS 9.6.4 pro starší generace Apple Watch, které už nepodporují aktuální watchOS 26. Podle oficiálních poznámek aktualizace prodlužují platnost bezpečnostního certifikátu, který tyto služby využívají. Bez něj by se zařízení po určité době jednoduše přestala připojovat k iMessage nebo FaceTime, a to bez ohledu na to, že samotný hardware je jinak plně funkční. Na Macu aktualizaci najdete klasicky v Nastavení v sekci Aktualizace softwaru. U Apple Watch se pak instaluje přes aplikaci Watch na iPhonu, stejně jako jiné systémové aktualizace. Celý proces je standardní a nijak se neliší od běžného updatu.
Zajímavé je i to, kterých zařízení se aktualizace týkají. watchOS 9.6.4 je spolu s předchozí verzí vůbec posledním watchOS, který podporuje iPhony jako iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X. Tyto modely zůstaly na iOS 16 a nikdy se nedostaly na iOS 17, což automaticky znamenalo i konec podpory novějších verzí watchOS. watchOS 10.6.2 je pak určený pro Apple Watch Series 4, Series 5 a první generaci Apple Watch SE. Apple navíc následně potvrdil, že nezapomněl ani na ještě starší systémy. Dodatečně vydal také macOS Catalina Security Update 2026-001 a watchOS 6.3.1, opět s cílem udržet základní služby funkční i na zařízeních, která už jsou z pohledu hlavních aktualizací dávno za hranou podpory.
Celkově jde o nenápadný, ale důležitý krok, který ukazuje, že Apple si uvědomuje, kolik starších zařízení je stále aktivně používáno. A i když už na nich nové funkce nepřibývají, zachování komunikace přes iMessage a FaceTime je přesně ten typ podpory, který dává smysl a prodlužuje životnost hardwaru výrazně víc než další tapeta nebo drobná vizuální změna.