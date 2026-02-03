Zavřít reklamu

Mobil Pohotovost už má skladem AirTagy 2! První generaci pak příjemně zlevnila

Komerční sdělení: Zaujaly vás nedávno představené AirTagy 2? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Mobil Pohotovost je již má skladem, díky čemuž si je tak můžete u tohoto spolehlivého prodejce objednat a zajistit si je tak mezi prvními. Užít si díky tomu můžete vyšší dosah v rámci místního hledání či si jej užít vůbec poprvé i na Apple Watch. A pokud vás AirTagy 2 nezaujaly, ale nějaký ten lokalizátor by se vám hodil, pak vězte, že AirTag 1. generace je nyní na Mobil Pohotovosti v příjemné slevě. Zde je však jedním dechem třeba dodat, že jakmile skladové zásoby dojdou, logicky sleva skončí a produkt bude nadobro vyprodán, jelikož jej Apple nahradí druhou generací. Pokud tedy chcete při nákupu AirTagu ušetřit, pak vězte, že je nyní ideální příležitost tak učinit.

AirTagy na Mobil Pohotovosti naleznete zde

