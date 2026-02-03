Apple v tichosti změnil způsob, jakým si objednáváte Mac!

Apple v tichosti upravil ve svém online obchodě proces objednávání Maců. Změna se týká celé nabídky. Tedy od MacBooku Air a MacBooku Pro až po iMac, Mac mini, Mac Studio a Mac Pro. Jablečná společnost sjednocuje způsob konfigurace s tím, jak dnes funguje objednávání iPadů. Zatímco dříve Apple nabízel několik předem připravených konfigurací, ze kterých bylo možné následně vycházet, nyní si musí zákazník sestavit každý Mac kompletně od základu. Objednávací proces začíná volbou velikosti displeje a barvy, pokračuje případným výběrem nano-texturovaného skla a následně volbou konkrétního čipu řady M a jeho konfigurace. Na závěr přichází na řadu operační paměť, úložiště, napájecí adaptér a jazyk klávesnice. Výsledkem je tak přístup, který nabízí větší flexibilitu. Ale zároveň může působit méně přehledně pro nezkušené zákazníky. Co na změnu říkáte?