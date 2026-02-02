Zapomeňte na tlusté cihly. Cubenest uvádí ultratenkou Qi2 powerbanku s unikátním oboustranným magnetem

Komerční sdělení: Když Cubenest poprvé představil powerbanku s magnety na obou stranách, způsobil tím malou revoluci v MagSafe příslušenství. Zákazníci si myšlenku duálního magnetu velmi oblíbili a proto nyní přichází nová generace SlimDual SQ1B3D, která přidává moderní standard Qi2 a nepřehlédnutelnou oranžovou barvu.
Jediná na trhu: Geniální systém oboustranných magnetů
Zatímco ostatní výrobci se stále drží standardního designu, Cubenest zůstává jediným na trhu, kdo nabízí systém magnetů na obou stranách powerbanky. Tento koncept, prověřený už předchozí generací, řeší největší bolest MagSafe nabíjení: nutnost vybrat si mezi energií a dalším příslušenstvím.
Díky SlimDual nemusíte dělat kompromisy. Powerbanku nacvaknete na iPhone a na její vnější stranu okamžitě připevníte magnetickou peněženku, nebo celý set přicvaknete na držák v autě. Vše drží jako přibité a vy využíváte potenciál MagSafe na maximum i během nabíjení.
Upgrade na Qi2: Rychleji a chytřeji
Hlavní novinkou pod kapotou je podpora standardu Qi2. Ten přináší efektivnější přenos energie a umožňuje nabíjet váš iPhone výkonem až 15 W. Pro uživatele to znamená méně odpadního tepla a rychlejší doplnění kapacity. Pokud ale skutečně spěcháte, boční USB-C port nabízí stabilních 20 W přes kabel.
Ultratenký design ve třech barvách
I s novou technologií si powerbanka zachovala svou neuvěřitelnou štíhlost – pouhých 0,9 cm. Tělo ze 100% broušeného hliníku je nejen odolné, ale i prémiové na dotek. K oblíbené černé a stříbrné variantě nyní přibyla energická oranžová, která dokonale ladí s novou kolekcí nabíječek Cubenest.
V čem nová generace Cubenest SlimDual exceluje?
- Unikátní konstrukce: Stále jediná powerbanka s oboustranným magnetem na trhu.
- Technologie Qi2: Rychlejší a efektivnější bezdrátové nabíjení (15 W).
- Kompaktní rozměry: Tloušťka jen 0,9 cm a hmotnost 120 g.
- Dual nabíjení: Nabíjejte dvě zařízení současně (bezdrátově + kabelem).
- Prémiový vzhled: Broušený hliník v oranžové, černé nebo stříbrné barvě.
Ať už zvolíte energickou oranžovou, nebo elegantní černou či stříbrnou, Cubenest SlimDual SQ1B3D se stane vaším nepostradatelným (a téměř neviditelným) parťákem na cestách.
Koupit powerbanku Cubenest SlimDual můžete zde