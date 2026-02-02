T-Mobile rozdává zdarma parádní USB-C kabel! Co pro to musíte udělat?

Pokud jste zákazníky tuzemského operátora T-Mobile, máme pro vás dobrou zprávu. Poté, co jsme si mohli přes svátky odnést líbivé nerezové termohrnky či v minulosti třeba ponožky, ručníky, společenskou hru, Red Bull nebo zmrzlinu zcela zdarma, přichází nyní T-Mobile s dalším dárkem pro své klienty. K dispozici je konkrétně USB-C/USB-C rychlonabíjecí kabel podporující až 60W nabíjení s odsvícenými konektory zcela zdarma. A protože kabelů není nikdy dost a zejména pak těch s USB-C koncovkou coby nejvyužívanějším portem současnosti, byla by škoda si tento bonus nevyzvednout.
Fotogalerie
Abyste kabel získali, stačí splnit velmi jednoduchou podmínku a to sice mít ve svém telefonu nainstalovanou aplikaci Magenta Moments a v ní být coby klient T-Mobile přihlášený. Pak už stačí jen s telefonem a aplikací dorazit na některou z poboček, na které ukážete váš kód prodejci, ten vám následně předá jeho kód pro ověření v aplikaci a kabel je váš. Jedná se tedy o jednoduchou záležitost a hlavně otázku chvilky, která se určitě vyplatí za tento kabílek obětovat.