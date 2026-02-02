Ostrá kritika od otce iPodu: Apple selhal na poli AI

Bývalý klíčový designér Applu Tony Fadell, často označovaný jako „otec iPodu“, se po letech znovu ostře vymezil vůči směru, kterým se Apple podle něj ubírá. V obsáhlém hodinovém rozhovoru pro podcast Newcomer otevřeně kritizuje Apple Intelligence, hodnotí neúspěch projektu Apple Car a zároveň naznačuje, že Apple by i dnes mohl přijít s úspěšnou novinkou – ovšem v případě, že by se vrátil ke svým původním principům.
Je to téměř dvacet let, co Fadell odešel z Apple a založil firmu Nest. Přesto se jeho jméno čas od času objevuje v úvahách o možném nástupci Tima Cooka – byť spíše v teoretické rovině. Sám Fadell v rozhovoru mluví o tom, co by jako šéf Applu dělal jinak.
Fadell zdůrazňuje, že s projektem Apple Intelligence nemá nic společného, přesto se v oblasti umělé inteligence dlouhodobě pohybuje a jednal i se startupy jako Humane nebo Rabbit. Právě proto je k současné „AI horečce“ silně skeptický. Podle něj je AI zatím masivně přeceňovaná a Apple se poprvé v historii nechal strhnout marketingovými frázemi. Označení typu „první AI laptop“ nebo „první AI telefon“ považuje za prázdné slogany, které by si Apple dříve nikdy nedovolil. Firma podle něj vždy stavěla na filozofii „slibuj málo, dodej hodně“ – a od té by se měla znovu odrazit.
Podobně nemilosrdně hodnotí i neúspěšný Humane AI Pin nebo zařízení Rabbit R1. Jejich hlavní chybou je snaha nahradit smartphone, což podle Fadella žádné samostatné AI zařízení nedokáže.
Paradoxně ale právě zde vidí Fadell příležitost pro Apple. Ne zařízení, která mají telefon nahradit, ale ta, která jej nenápadně doplňují – když je iPhone v kapse. Zmiňuje AI pin, chytrý prsten nebo dokonce AirPody s kamerami. O tom, zda Apple na něčem podobném pracuje, nemá informace, ale otevřeně říká: „Doufám, že na tom pracují.“
Zajímavá je i jeho úvaha o připravovaném zařízení od OpenAI, na němž má spolupracovat Jony Ive. Fadell tipuje, že půjde o brýle nebo pero – zařízení plné senzorů, které obejde přísná pravidla Applu pro přístup k datům.
Další kapitolou je Apple Car. Fadell tvrdí, že už kolem let 2008–2009 o něm mluvil se Stevem Jobsem. Jobs podle něj snil o „lidovém autě“ pro města, které by změnilo způsob, jak o mobilitě přemýšlíme. Apple se však podle Fadella vydal špatnou cestou – místo redefinice mobility se pokusil vyrobit autonomní SUV. Na závěr Fadell dodává, že by Apple klidně mohl znovu oživit iPod, jehož výroba skončila v roce 2022. Podle něj Apple ztrácí ze zřetele původní poslání: redefinovat celé oblasti života, nikoli jen postupně rozšiřovat stávající produkty.
No teď jsem viděl zajímavé video od jednoho Čecha a ono zkráceně ta AI může být taky velká bublina která když praskne tak to bude velký průser ..,
Myslím tím vkládání velkých naději ,které se zatím úplně nerealizovaly.
Takže pozor možná Apple zase vím moc dobře co dělá…
Ono je lepší dát Googlu možná 1 000 000 000 za rok což pro Apple není velká částka ale nic víc do toho zatím na investuje…🤔