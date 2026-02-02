Evropa a další trestají Apple. Ve skutečnosti ho to ale skoro nebolí

Veřejně dostupná data ukazují, že Apple byl v loňském roce potrestán pokutami v celkové výši 851 milionů dolarů za porušení pravidel ochrany soukromí a hospodářské soutěže. Oproti roku 2024, kdy sankce dosáhly 2,1 miliardy dolarů, jde o výrazný pokles. Přesto podle společnosti Proton tyto částky pro technologické giganty nepředstavují skutečný odstrašující prostředek. Údaje pocházejí z přehledu Tech Fines Tracker, který Proton kařdoročně zveřejňuje. Z něj vyplývá, že Apple byl během roku čtyřikrát sankcionován. V Jižní Koreji pokutou 3,2 milionu dolarů za neoprávněné využívání uživatelských dat, ve Francii částkou 162 milionů dolarů za porušení zákonů o ochraně soukromí, v Evropské unii pokutou 571 milionů dolarů za porušení pravidel DMA týkajících se App Storu a v Itálii sankcí 115 milionů dolarů za zneužití dominantního postavení.
Ve srovnání s dalšími technologickými firmami si Apple nevedl nejhůře. Google byl loni pokutován částkou 4,2 miliardy dolarů, Amazon 2,5 miliardy dolarů a Meta 228 milionů dolarů. Proton však upozorňuje, že i celkových 7,8 miliardy dolarů, které tyto společnosti zaplatily na pokutách v roce 2025, odpovídá zhruba necelému měsíci jejich společných příjmů. Proton vypočítal, že Apple by byl schopen všechny čtyři své pokuty uhradit za pouhé tři dny, tři hodiny a 28 minut. Podle Romaina Digneauxe, manažera veřejné politiky společnosti Proton, to jasně ukazuje, že pokuty neplní svou funkci. Ačkoliv například evropské orgány mají pravomoc ukládat výrazně vyšší pokuty (a to až do výše šesti procent celosvětového ročního obratu), v praxi jsou sankce zatím relativně mírné. To podle kritiků snižuje motivaci velkých technologických firem své počínání na trhu měnit.