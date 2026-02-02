Dodejte ovládání vašeho Macu nový rozměr: Seznamte se s Logitech MX Creative Console

Každý, kdo na Macu tráví hodiny v Photoshopu, Illustratoru, Figmě nebo třeba v nástrojích pro 3D modelování, to zná velmi dobře. Klávesové zkratky se časem dostanou pod kůži, myš s trackpadem jedou prakticky nepřetržitě a přesto se pořád opakují úkony, které berou čas i soustředění. Právě tady dává smysl sáhnout po nástroji, který není jen efektním doplňkem, ale skutečným rozšířením ovládání Macu. Logitech MX Creative Console je tím typem zařízení, které po pár dnech používání začne působit, jako by tu mělo být odjakživa.
Na první pohled působí MX Creative Console nenápadně, ale velmi profesionálně. Kompaktní tělo, kvalitní zpracování a decentní RGB podsvícení dávají jasně najevo, že nejde o hračku pro občasné klikání, ale o pracovní nástroj mířený na grafiky, architekty a kreativce, kteří denně pracují s vizuálním obsahem, 2D i 3D grafikou nebo návrhem rozhraní. Logitech tu sází na kombinaci 15 programovatelných LCD kláves, dvou otočných knoflíků a kontextuálního ovladače, který se dynamicky přizpůsobuje tomu, co právě děláte.
Síla celé konzole se naplno projeví ve chvíli, kdy ji zapojíte do každodenního workflow. Místo lovení funkcí v menu nebo neustálého přemýšlení nad tím, která zkratka byla na jaký nástroj, totiž máte klíčové akce přímo pod prsty. Jedno otočení kolečka může znamenat jemnou změnu velikosti štětce, plynulé přiblížení plátna nebo přesné doladění hodnoty u 3D objektu. Pomalu otáčíte a máte maximální kontrolu, rychlým pohybem se dostanete tam, kam potřebujete, bez zbytečného zdržování. Přesně tenhle typ analogového ovládání je při kreativní práci k nezaplacení.
Velmi chytře je vyřešený i samotný Keypad. Každé tlačítko má vlastní LCD displej, takže okamžitě vidíte, co se pod ním skrývá. Ikony, barvy i popisky si nastavíte podle sebe a díky stránkování se dostanete klidně k patnácti stránkám funkcí v rámci jednoho profilu. Jinými slovy, jeden pracovní režim pro Photoshop, další pro Lightroom, jiný pro Figma nebo Final Cut Pro a mezi nimi přepínáte bez přemýšlení. Praktický stojánek navíc zajišťuje, že jsou klávesy vždy dobře čitelné, i když konzole neleží přímo před vámi.
Velkou výhodou MX Creative Console je automatizace. Logitech tu umožňuje přiřadit ke každému tlačítku nejen jednu akci, ale celé sekvence. To, co dříve znamenalo tři různé kroky a několik kliknutí, se najednou smrskne na jediný stisk. Právě u opakujících se úkonů, které tvoří podstatnou část pracovního dne, to přináší znatelné zrychlení a zároveň menší únavu. Místo boje s nástroji se můžete soustředit na samotnou tvorbu.
Samostatnou kapitolou je konektivita a přizpůsobení. Konzole se připojuje přes USB-C, Bluetooth nebo přijímač Logi Bolt USB a bez problémů spolupracuje s macOS. V aplikaci Logi Options+ pak máte k dispozici přehledné rozhraní, kde vše nastavíte metodou přetažení. Logitech navíc nabízí doporučené profily pro různé typy práce, takže nezačínáte od nuly. K tomu se přidává stále se rozšiřující knihovna pluginů v Marketplace, díky které si MX Creative Console rozumí s aplikacemi jako Adobe Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, Illustrator, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Figma, ale i s Teams, Zoomem nebo Spotify.
Velmi zajímavě působí také kontextuální ovladač a tzv. Actions Rings, tedy virtuální překrytí, které se objeví přímo na obrazovce a nabídne další možnosti ovládání. Pravé tlačítko, boční směrová tlačítka i reakce na rychlost otáčení kolečka dávají dohromady systém, který se přizpůsobí vašemu tempu práce, nikoliv naopak. A právě tahle flexibilita je něco, co odlišuje MX Creative Console od běžných ovládacích doplňků.
Logitech MX Creative Console tak není jen stylovým ovladačem navíc, ale plnohodnotným rozšířením Macu pro každého, kdo to s kreativní prací myslí vážně. Zrychluje workflow, zvyšuje přesnost a hlavně šetří čas, který můžete věnovat samotnému návrhu místo technických kliků okolo. Pokud trávíte většinu dne v grafických nebo kreativních aplikacích, je to přesně ten typ zařízení, který si velmi rychle zvyknete považovat za samozřejmost.
Pokud vás Logitech MX Creative Console láká, máte nyní jedinečnou možnost jí pořídit se slevou. Na Alze je totiž tato skvělá vychytávka díky slevovému kódu ALZADNY10 k dostání se slevou 10 % – tedy za 5129 Kč namísto obvyklých 5699 Kč.
