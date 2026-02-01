Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

< >
Angry Birds ve filmu 2
Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova, rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři spojí své síly.
Valmont
Režisér Miloš Forman vypráví příběh bonvivána Valmonta a markýzy de Merteuil, spojených ďábelskou sázkou. Ona touží po pomstě, on po svém potěšení.
Tiché znamení
Technologický miliardář Slater King zve Fridu na vysněnou dovolenou na svém ostrově. Když se začnou dít podivné věci, Frida pochybuje o realitě.
Nezničitelná láska
Daniel Craig hraje profesora, jehož život i vztah obrátí naruby bizarní nehoda: zřícení horkovzdušného balónu poblíž místa, kde je s Claire.
Náš syn
Úspěšnému vydavateli Nickymu se zhroutí život, když manžel požádá o rozvod. Bojují o syna i o to, jak spolu dál fungovat jako rodina.