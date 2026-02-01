Zajímavé macOS hry, které nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

Five Nights At Monkeys: Flat Mode
Hororová hra Five Nights At Monkeys: Flat Mode přináší napínavý zážitek, v němž se žádná noc neopakuje stejným způsobem. Hráč je vržen do neustále se měnících scénářů, kde musí přežít střety s potulujícími se monstry, chytře hospodařit s omezenou energií a být připraven na náhlé, nekompromisní jumpscary. Atmosféra se navíc výrazně proměňuje podle prostředí – od tísnivých lesů a kaňonů přes opuštěná města až po temné doly, které zesilují pocit nejistoty a izolace.
Laugh Track
Satirická hororová hra Laugh Track vás staví do role hlavního scenáristy seriálu Juno’s World – zdánlivě dokonale normálního sitcomu, kde se „nikdy nic divného neděje“. Vaším úkolem je vybírat scénáře, formovat vztahy mezi postavami a pečlivě hlídat sledovanost, protože neúspěch může vést ke zrušení pořadu… a to způsoby, které mají k televizní rutině hodně daleko. Hra mistrně pracuje s kontrastem mezi veselou estetikou klasické televizní zábavy a postupně narůstajícím pocitem znepokojení, kdy smích z publika přestává znít uklidňujícím dojmem. Laugh Track tak není jen chytrou hříčkou o psaní sitcomu, ale především temným, metanaratívním zážitkem o tlaku publika, moci médií a ceně, kterou jsou tvůrci ochotni zaplatit za úspěch v hlavním vysílacím čase.
LAVALAMP
Experimentální titul LAVALAMP je 3D first-person walking simulátor, který klade důraz na pomalé objevování a hravou interakci s okolním prostředím. Hra s nadhledem a absurdním humorem vypráví příběh Vesmírných lumíků, kteří se po sérii podivných experimentů s písmenkovými cereáliemi a časoprostorem nešťastně „zasekli“ mezi dimenzemi. Místo klasických výzev nabízí LAVALAMP atmosférickou cestu plnou drobných detailů, vizuálních podnětů a nenápadného vyprávění, které si hráč skládá sám během průchodu světem. Výsledkem je bizarní, ale překvapivě klidný zážitek, jenž osloví především fanoušky netradičních her, které dávají přednost náladě, zvědavosti a imaginaci před tradiční akcí.
Space Station: Beyond
Akční survival titul Space Station: Beyond vás vrhá do chaosu vesmírné stanice ve chvíli, kdy se pokazilo úplně všechno, co se pokazit mohlo. Hráči se ujímají rozmanitých postav a bytostí s odlišnými schopnostmi a cíli, přičemž mohou usilovat buď o udržení chodu stanice, nebo naopak o její systematickou destrukci. Dynamická hratelnost staví na neustálém napětí, improvizaci a střetech protichůdných zájmů, kdy každé rozhodnutí může spustit další řetězec katastrof. Právě kombinace role-play prvků, pohotovostních situací a permanentního pocitu ohrožení dělá ze Space Station: Beyond intenzivní zážitek, v němž přežití není samozřejmostí, ale spíše krátkodobým úspěchem.
Le Petit Racoon
Roztomilá, ale překvapivě napínavá hra Le Petit Raccoon originálně kombinuje stealth mechaniky s prvky vaření. V roli hladového mývala musíte nenápadně krást suroviny v obchodě, vyhýbat se pozorným prodavačům a bezpečnostním systémům, a přitom neustále hlídat čas – vaši hosté totiž netrpělivě čekají na hotová jídla. Každá chyba může znamenat odhalení, zatímco každé úspěšné uloupení vás posouvá blíž k plným talířům a spokojeným zákazníkům. Le Petit Raccoon tak nabízí svěží, hravou a lehce chaotickou zkušenost, která dokáže být stejně roztomilá jako stresující a skvěle baví právě díky kontrastu mezi tichým plížením a hektickým vařením.