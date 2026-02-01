Steve Jobs nechal změnit logo Google, aby vypadalo lépe na displeji iPhone

V době, kdy Apple představil první iPHone, byl extrémně navázaný na služby společnosti Google, ať už se to týká vyhledávání, gmailu, map nebo dokonce předinstalované aplikace YouTube. To znamenalo, že se logo Google objevovalo na iPhone celkem často. Tehdejší logo Google však mělo značně stínované a plastické písmena, přičemž zejména písmeno O ve žluté barvě nevypadalo na iPhone dobře. Displej v té době nebyl v žádném případě tak dokonalý jako dnes a gradient žlutého O byl špinavý a nepřirozený.
Steva Jobse to tak vytáčelo, že jednoho dne v roce 2008 zavolal na osobní mobil tehdejšího manažera Google, kterým byl Vic Gundotrov a navrhl mu změnu loga. Steve mu doslova řekl:“ Ta žlutá je špatně, když chceš, můj designér ti to opraví“. I přesto, že Steve volal o víkendu, manager souhlasil a Google tak získal nové logo, takové které bylo optimalizované pro tehdejší displej iPhone. Logo se používalo výhradně na iPhone a bylo osučástí aktulizace iOS. Steve Jobs měl tehdy opravdu extrémní vliv a Google si uvědomoval, jak zásadní pro něj je Apple jako partner zejména co se mobilních telefonů týká.