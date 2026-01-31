Zavřít reklamu

Méně známé iOS aplikace, které stojí za vyzkoušení

iPhone
Amaya Tomanová
One Task

Pokud vás zahlcují dlouhé seznamy úkolů, One Task jde přesně opačným směrem. Aplikace vám vždy ukáže jen jeden aktuální úkol, na který se můžete soustředit bez rušivých vlivů. Pořadí úkolů lze snadno měnit a díky widgetu máte vše důležité neustále na očích. Minimalistický přístup pomáhá udržet pozornost a klid.

One Task 3 One Task 3
One Task 1 One Task 1
One Task 2 One Task 2
One Task 3 One Task 3
One Task 2 One Task 2
One Task 1 One Task 1
Lazy Weather

Zapomeňte na složité meteorologické grafy. Lazy Weather vám jednoduše řekne, zda je dnes tepleji nebo chladněji než včera. Právě tahle drobná informace často stačí k rozhodnutí, co si ráno obléct. Aplikace sází na jednoduchost, rychlost a naprosté minimum rušivých prvků.

Lazy Weather 4 Lazy Weather 4
Lazy Weather 3 Lazy Weather 3
Lazy Weather 1 Lazy Weather 1
Lazy Weather 2 Lazy Weather 2
LockIn

Pro ty, kdo bojují s prokrastinací, je LockIn silným spojencem. Nabízí Pomodoro časovač, možnost blokace vybraných aplikací a přehledné statistiky soustředění. Díky přizpůsobitelným intervalům si snadno nastavíte pracovní rytmus a dlouhodobě sledujete vlastní pokrok.

LockIn 3 LockIn 3
LockIn 4 LockIn 4
LockIn 2 LockIn 2
LockIn 1 LockIn 1
Flow: Diary, Calendar, Gallery

Flow kombinuje deník, galerii a kalendář do jednoho přehledného celku. Ke každému zápisu lze přidat fotografie, videa, lokaci i přesný čas. Výsledkem je osobní digitální kronika, ke které se můžete kdykoliv vracet a sledovat vývoj svých dní i zážitků.

Flow Diary Calendar Gallery 6 Flow Diary Calendar Gallery 6
Flow Diary Calendar Gallery 5 Flow Diary Calendar Gallery 5
Flow Diary Calendar Gallery 3 Flow Diary Calendar Gallery 3
Flow Diary Calendar Gallery 4 Flow Diary Calendar Gallery 4
Flow Diary Calendar Gallery 2 Flow Diary Calendar Gallery 2
Flow Diary Calendar Gallery 1 Flow Diary Calendar Gallery 1
