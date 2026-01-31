Recenze Terra Master D1 SSD Pro: Dodejte vaší práci (nejen) na Macu potřebnou rychlost

D1 SSD Pro na první pohled vypadá jako další externí box na SSD, jenže tenhle dojem mi vydržel jen pár minut po vybalení. Jakmile ho vezmete do ruky, je jasné, že tohle není levná krabička, ale poctivý kus hardwaru, který cílí úplně jinam než běžné externí disky. Hmotnost, chladný hliník a celkové zpracování dávají okamžitě najevo, že tady se hraje na výkon a dlouhodobou zátěž, ne na líbivý design do vitríny.
Celý koncept D1 SSD Pro stojí na myšlence, že externí disk nemusí sloužit jen jako překladiště dat, ale klidně jako hlavní pracovní disk. Přesně ten typ úložiště, ze kterého rovnou stříháte, renderujete a exportujete, aniž byste museli řešit, jestli vás nebude brzdit. A to je něco, co jsem si při používání velmi rychle zvykl brát jako samozřejmost. Jakmile jednou začnete pracovat přímo z externího disku bez kompromisů, návrat zpět bolí.
Zpracování je přesně takové, jaké od profesionálního příslušenství očekávám. Celohliníkové tělo nepůsobí jen bytelně, ale hlavně funkčně. Konstrukce s výraznými žebry není designová manýra, ale čistě praktická záležitost. Při delší práci, kdy disk jede naplno, je cítit, že se tělo zahřívá rovnoměrně, nikde nic nepálí a výkon nijak nekolísá. Osobně mám s externími boxy špatnou zkušenost právě v tomhle ohledu, kdy po pár minutách přijde zpomalení. Tady se nic takového neděje.
Velkou výhodou je naprosté ticho. Žádný ventilátor, žádné jemné pískání nebo vibrace, které by vás rušily při práci. Při editaci videa nebo práci s velkými soubory je to drobnost, která se ale v dlouhodobém horizontu počítá. Disk prostě leží na stole, pracuje a vy o něm nevíte. Přesně tak, jak by to mělo být.
Výkon je kapitola sama pro sebe. Pokud použijete kvalitní NVMe SSD a připojíte D1 SSD Pro k Thunderboltu, dostanete se na rychlosti přes 7 GB/s při čtení i zápisu. Papírově to zní hezky, ale důležitější je realita. Přenosy obřích souborů probíhají tak rychle, že často ani nestihnete zareagovat, že už je hotovo. Kopírování desítek gigabajtů se z nepříjemné pauzy mění v krátké mrknutí oka.
Ještě silnější dojem na mě ale udělala práce přímo z disku. Ve Final Cut Pro i Premiere Pro jsem bez problémů stříhal vícestopé 4K projekty a 8K materiály bez nutnosti vytvářet proxy soubory. Časová osa reagovala okamžitě, náhledy byly plynulé a disk se choval spíš jako interní SSD než externí úložiště. V praxi to znamená méně čekání, méně kompromisů a výrazně plynulejší workflow.
Kompatibilita je další věc, která vám začne být sympatická až ve chvíli, kdy disk zapojíte do jiného zařízení. Thunderbolt 5, 4, 3, USB4 i klasické USB, macOS, Windows i Linux. Všude funguje bez řešení ovladačů nebo nastavení. Připojíte a pracujete. Praktickým detailem je barevná LED indikace, kterou jsem si oblíbil víc, než jsem čekal. Na první pohled vidíte, jestli jedete přes Thunderbolt a využíváte maximální výkon, nebo jestli jste se omylem připojili přes pomalejší port.
Velkou výhodou je také flexibilita v oblasti kapacity. Podpora NVMe disků až do 8 TB dává dost prostoru i pro rozsáhlé projekty a archivaci. Líbí se mi i to, že box podporuje PCIe Gen 3, 4 i 5. Neřešíte, co přesně dovnitř dáváte dnes, a zároveň víte, že vás nebude brzdit ani v budoucnu, až sáhnete po novější generaci SSD.
Při cestování potěší přibalené ochranné pouzdro, které nepůsobí jako marketingový doplněk, ale jako něco, co skutečně chcete používat. Disk do něj zapadne, nic se nehýbe a máte jistotu, že v batohu nepřijde k úhoně. U zařízení, které může obsahovat data za statisíce, je to detail, který beru vážně.
Pozitivně hodnotím i hardwarové ochrany proti zkratu, přepětí a elektrostatickému výboji. Nejsou vidět, ale přesně tyhle věci rozhodují o tom, jestli disk po letech pořád funguje, nebo jednoho dne prostě nenaběhne. Přidaný zálohovací software TPC Backupper beru spíš jako bonus navíc, který se hodí, ale není hlavním důvodem ke koupi.
Celkově na mě D1 SSD Pro působí jako nástroj, ne jako gadget. Není to krabička pro každého a ani se tak netváří. Pokud ale pracujete s videem, velkými objemy dat nebo prostě chcete externí disk, který vás nebude brzdit, ale naopak vám zrychlí práci, dává tenhle box obrovský smysl. Po pár dnech používání jsem si uvědomil, že na něj přestávám myslet. A to je u pracovního nástroje to nejlepší možné vysvědčení.