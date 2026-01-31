Nejlepší nastavení fotoaparátu na iPhone: Zajistěte si fotky jako od profíka!

YouTuber Steven Divish, který se věnuje video tvorbě a focení vydal zajímavé video z Prahy, na kterém ukazuje nejlepší nastavení fotoaparátu pro iPhone. Co je na vidue netradiční oproti klasickým článkům nebo nějakým krátkým reels na instagramu je především fatk, že vysvětluje, co které nastavení v praxi znamená a jakým způsobem jej nastavit pro jednotlivé scény. Pokud se tedy chcete zlepšit ve fotografování a chcete vyzkoušet změny v nastavení fotoaparátu, stejně jako nastavení pro konkrétní scény, je toto video ideální pomocník, díky kterému se všše fotografie posunou na novou úroveň. Pokud neovládáte angličtinu, stačí si v nastaveních YouTube pustit titulky s automatickým překladem.