Ted Lasso se vrátí se čtvrtou řadou v létě

Apple oficiálně potvrdil návrat seriálového hitu Ted Lasso. Čtvrtá řada oblíbeného komediálního-dramatického seriálu dorazí na Apple TV+ v létě tohoto roku. Konkrétní datum premiéry však zatím společnost neoznámila. Ted Lasso patří k nejúspěšnějším titulům v historii streamovací služby Apple TV+. Seriál měl premiéru v roce 2020 a rychle si získal popularitu díky optimismu, humoru a silným postavám. Třetí řada byla uvedena v roce 2023, takže fanoušci si na pokračování museli počkat více než tři roky.
Fotogalerie
V hlavní roli se opět představí Jason Sudeikis jako Ted Lasso, trenér amerického fotbalu z Kansasu, který se bez předchozích zkušeností s fotbalem stal koučem profesionálního anglického týmu. Ve čtvrté řadě se Lasso vrací do Anglie, kde ho čeká dosud největší výzva. A sice trénování ženského fotbalového týmu ve druhé lize. Podle Applu se nová série zaměří na odvahu riskovat a překračovat vlastní hranice. „Ted a tým se učí skočit dřív, než se podívají, a přijímat rozhodnutí, která by si dříve ani nedokázali představit,“ uvedla společnost v oficiálním oznámení. Do svých rolí se vrátí i oblíbení herci Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt a Jeremy Swift. Viděli jste tento seriál?