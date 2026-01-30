Novinky ve FakturaOnline.cz: Podnikatelův průvodce, nové exporty a vylepšené výdaje

Tisková zpráva: FakturaOnline.cz přinesla v roce 2025 další praktická vylepšení, která zjednodušují každodenní práci podnikatelů. Služba rozšiřuje nabídku nejen o nové funkce pro fakturaci, ale také o vzdělávací obsah a nástroje pro lepší přehled o financích.
Podnikatelův průvodce: vzdělávací portál pro podnikatele
Novinkou je Podnikatelův průvodce – rozsáhlá sekce s praktickými články zaměřenými na podnikání, daně, finance a legislativu. Začínající podnikatelé zde najdou základní návody, jak založit živnost, správně fakturovat nebo co obnáší přechod na plátcovství DPH. Zkušenější ocení aktuální informace o změnách v zákonech a praktické tipy pro optimalizaci podnikání. Obsah je pravidelně aktualizován, aby reflektoval legislativní změny a potřeby českých podnikatelů.
Nové exporty: jednodušší spolupráce s účetní
Zásadně vylepšená funkce exportů umožňuje na pár kliknutí stáhnout kompletní přehled faktur, výdajů i kontaktů. Export lze přizpůsobit podle časového období a typu dokladů. Podnikatelé tak mohou snadno předat podklady své účetní v přehledném formátu, vytvořit si zálohu dat nebo analyzovat své hospodaření v externích nástrojích. Odpadá tak ruční kopírování údajů a předávání dokumentů e-mailem
Vylepšené výdaje: přehled o DPH v reálném čase
Evidence výdajů prošla zásadní proměnou. Nově lze u každého nahraného výdaje označit, zda je daňově uznatelný, a nastavit poměrný odpočet DPH. Systém následně přehledně zobrazuje, o kolik si podnikatel sníží platbu DPH – a to přímo při zadávání výdaje, bez nutnosti složitých výpočtů. Funkce je užitečná zejména pro plátce DPH, kteří potřebují mít jasný přehled o svých nárocích na odpočet.
Vzory faktur: inspirace a kontrola správnosti
Sekce Vzory faktur nabízí kompletní přehled toho, co musí faktura ze zákona obsahovat, jak by měla vypadat a jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy dokladů. Součástí jsou praktické příklady z praxe – od klasické faktury za služby přes zálohovou fakturu až po fakturu reverse charge. Sekce pomáhá zejména začínajícím podnikatelům vyhnout se chybám, které by mohly způsobit problémy při kontrole finančním úřadem.
Chystané novinky: automatizace a mobilita
FakturaOnline.cz intenzivně pracuje na dalších funkcích, které podnikatelům ještě více zjednoduší každodenní práci:
- Napojení na banku – automatické párování přijatých plateb s vystavenými fakturami. Systém rozpozná, která platba patří ke které faktuře, a označí ji jako uhrazenou. Podnikatel tak získá aktuální přehled o cash flow bez manuální práce.
- Exporty pro plátce DPH – specializované exporty pro přípravu podkladů ke kontrolnímu hlášení, souhrnnému hlášení a přiznání k DPH. Funkce výrazně usnadní práci při plnění zákonných povinností.
- MCP napojení – možnost propojení s dalšími nástroji a službami pro automatizaci workflow.
- Mobilní aplikace – správa faktur a přehled o financích odkudkoli. Podnikatelé budou moci vystavit fakturu, zkontrolovat platby nebo nahrát výdaj přímo z telefonu.
FakturaOnline.cz tak pokračuje ve své misi poskytovat jednoduché, cenově dostupné a komplexní řešení pro online fakturaci. Cílem je šetřit podnikatelům čas a umožnit jim soustředit se na na jejich vlastní podnikání.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.