iPhone 16 byl nejprodávanějším smartphonem loňska!

Apple má další důvod k oslavám. iPhone 16 se totiž v roce 2025 stal nejprodávanějším smartphonem na světě. Vyplývá to z nejnovější zprávy analytické společnosti Counterpoint Research, podle které Apple spolu se Samsungem už čtvrtým rokem v řadě ovládl žebříček deseti nejúspěšnějších telefonů. Obě značky si mezi sebe rozdělily celkem 19 % všech globálních prodejů, přičemž Apple obsadil hned sedm míst v první desítce.
Velmi dobře si ale vedla i novější generace. Řada iPhone 17 zaznamenala během prvního plného čtvrtletí o 16 % vyšší prodeje než její předchůdce, a to hlavně díky silné poptávce v USA, Číně a západní Evropě. Největším tahounem byl základní iPhone 17, který těžil z výraznějších vylepšení, jako je 120Hz displej nebo větší základní úložiště.
K úspěchu Applu přispěl také cenově dostupnější iPhone 16e, který se stal pro řadu uživatelů vstupní branou do ekosystému Applu. Na straně Androidu se nejvýše dostal Samsung Galaxy A16 5G, zatímco vlajkový Galaxy S25 Ultra se v žebříčku udržel už druhý rok po sobě. Apple navíc iPhone 16 stále prodává, takže jeho úspěch na trhu rozhodně nekončí, byť je jasné, že oproti podstatně lepšímu iPhonu 17 to bude mít těžké. S trochou nadsázky se však dá říci, že se jedná pohledem Applu o hezké starosti, jelikož mezi sebou „válčí“ dva telefony ze stejné „stáje“.