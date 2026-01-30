Zavřít reklamu

Apple opět na nákupech! Za revoluční AI startup zaplatil přes 40 miliard

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple má za sebou jeden z největších nákupů ve své historii. Společnost totiž před pár hodinami potvrdila agentuře Reuters, že převzala izraelský startup Q.ai, který se zaměřuje na umělou inteligenci v oblasti audia. Podle informací Financial Times měl Apple za firmu zaplatit zhruba 2 miliardy dolarů (tedy v přepočtu přes 40 miliard korun), čímž se z této akvizice stává druhá největší v historii Applu hned po koupi Beats za 3 miliardy dolarů v roce 2014.

Q.ai vyvíjí technologii, která dokáže analyzovat mimiku a drobné pohyby obličejových svalů tak, aby bylo možné porozumět takzvané „tiché řeči“. Jinými slovy, systém má být schopný zachytit, co chce uživatel sdělit, aniž by musel cokoliv vyslovit nahlas. Podle patentů, které má Q.ai podané, by se tato technologie mohla využívat například ve sluchátkách nebo brýlích a pracovat s mikropohyby pokožky obličeje. V praxi by to mohlo otevřít cestu k neverbální komunikaci se Siri.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Vstoupit do galerie

Zajímavé je, že nejde o první setkání Applu s touto firmou. CEO Q.ai Aviad Maizels totiž dříve založil startup PrimeSense, který Apple koupil už v roce 2013. Právě technologie PrimeSense se následně stala základem pro Face ID, které Apple poprvé představil u iPhonu X v roce 2017. Dá se tedy říct, že Apple sází na osvědčené lidi i nápady, které už v minulosti přinesly konkrétní výsledky.

Součástí dohody je i to, že celý zakládající tým Q.ai přechází do Applu. Společně s Maizelsem se k Applu připojí také Yonatan Wexler a Avi Barliya. Šéf vývoje čipů Applu Johny Srouji označil Q.ai za výjimečnou firmu, která přináší nové a kreativní způsoby využití zobrazovacích technologií a strojového učení, a dodal, že Apple je z této akvizice nadšený. Načasování nákupu navíc není náhodné. Ve světě technologií se čím dál víc mluví o nových typech AI zařízení, ať už jde o projekt Jonyho Iva ve spolupráci s OpenAI, nebo o chytré brýle Meta Ray-Ban s integrovanými AI funkcemi. Akvizice Q.ai tak zapadá do širší skládačky a naznačuje, že Apple má s umělou inteligencí a novými formami interakce s technologiemi velmi konkrétní plány. Nyní už tak nezbývá než doufat, že se prvních výsledků dočkáme v relativně dohledné době. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.