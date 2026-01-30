Apple opět na nákupech! Za revoluční AI startup zaplatil přes 40 miliard

Apple má za sebou jeden z největších nákupů ve své historii. Společnost totiž před pár hodinami potvrdila agentuře Reuters, že převzala izraelský startup Q.ai, který se zaměřuje na umělou inteligenci v oblasti audia. Podle informací Financial Times měl Apple za firmu zaplatit zhruba 2 miliardy dolarů (tedy v přepočtu přes 40 miliard korun), čímž se z této akvizice stává druhá největší v historii Applu hned po koupi Beats za 3 miliardy dolarů v roce 2014.
Q.ai vyvíjí technologii, která dokáže analyzovat mimiku a drobné pohyby obličejových svalů tak, aby bylo možné porozumět takzvané „tiché řeči“. Jinými slovy, systém má být schopný zachytit, co chce uživatel sdělit, aniž by musel cokoliv vyslovit nahlas. Podle patentů, které má Q.ai podané, by se tato technologie mohla využívat například ve sluchátkách nebo brýlích a pracovat s mikropohyby pokožky obličeje. V praxi by to mohlo otevřít cestu k neverbální komunikaci se Siri.
Zajímavé je, že nejde o první setkání Applu s touto firmou. CEO Q.ai Aviad Maizels totiž dříve založil startup PrimeSense, který Apple koupil už v roce 2013. Právě technologie PrimeSense se následně stala základem pro Face ID, které Apple poprvé představil u iPhonu X v roce 2017. Dá se tedy říct, že Apple sází na osvědčené lidi i nápady, které už v minulosti přinesly konkrétní výsledky.
Součástí dohody je i to, že celý zakládající tým Q.ai přechází do Applu. Společně s Maizelsem se k Applu připojí také Yonatan Wexler a Avi Barliya. Šéf vývoje čipů Applu Johny Srouji označil Q.ai za výjimečnou firmu, která přináší nové a kreativní způsoby využití zobrazovacích technologií a strojového učení, a dodal, že Apple je z této akvizice nadšený. Načasování nákupu navíc není náhodné. Ve světě technologií se čím dál víc mluví o nových typech AI zařízení, ať už jde o projekt Jonyho Iva ve spolupráci s OpenAI, nebo o chytré brýle Meta Ray-Ban s integrovanými AI funkcemi. Akvizice Q.ai tak zapadá do širší skládačky a naznačuje, že Apple má s umělou inteligencí a novými formami interakce s technologiemi velmi konkrétní plány. Nyní už tak nezbývá než doufat, že se prvních výsledků dočkáme v relativně dohledné době.