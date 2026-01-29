Zavřít reklamu

Již zítra přijde do prodeje AirPack, batoh inspirovaný sluchátky AirPods

Vše o Apple
Roman Zavřel
0

Již zítra, tedy 30. 1. 2026 se uskuteční drop jednoho z nejvitpnějších fashion produktů posledních let. Jedná se o takzvaný Aripack Backpack od Brave Studio, což je batoh inspirovaný designem klasických AirPods. Jeden takový drop se již uskutečnil před lety a mezi fnaoušky vyvolal poměrně úspěch, ostatně i nyní se na Stockx přeprodávají původní verze za zhruba 120$. Problém původní verze byl v tom, že byla příliš velká, nyní přichází tedy AirPack mini, což je verze odpovídající velikosti běžného batohu. Pokud si chcete svůj Airpack pořídit, pak je potřeba se přihlásit na brave studio instagramu v bio a budete informováni o dalším postupu.

Introducing the Airpack Mini A reduced size, version of the Bravest Airpack optimized for practi Introducing the Airpack Mini-A reduced size, version of the Bravest Airpack optimized for practi
Introducing the Airpack Mini A reduced size, version of the Bravest Airpack optimized for practi 5 Introducing the Airpack Mini-A reduced size, version of the Bravest Airpack optimized for practi-5
Introducing the Airpack Mini A reduced size, version of the Bravest Airpack optimized for practi 4 Introducing the Airpack Mini-A reduced size, version of the Bravest Airpack optimized for practi-4
Introducing the Airpack Mini A reduced size, version of the Bravest Airpack optimized for practi 2 Introducing the Airpack Mini-A reduced size, version of the Bravest Airpack optimized for practi-2
Introducing the Airpack Mini A reduced size, version of the Bravest Airpack optimized for practi 3 Introducing the Airpack Mini-A reduced size, version of the Bravest Airpack optimized for practi-3
623557859 18554255395021942 3626147738598548959 n 623557859_18554255395021942_3626147738598548959_n
624965265 18554255323021942 3889158974987791578 n 624965265_18554255323021942_3889158974987791578_n
45furniturestore2 1600x.jpg 45furniturestore2_1600x.jpg
5 687b7f52 1f3b 4c53 8be1 0d29c0089b06 1600x.jpg 5_687b7f52-1f3b-4c53-8be1-0d29c0089b06_1600x.jpg
IMG 5017 1600x.jpg IMG_5017_1600x.jpg
3 6 1600x.jpg 3_6_1600x.jpg
2 6 1600x.jpg 2_6_1600x.jpg
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.