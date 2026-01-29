Již zítra přijde do prodeje AirPack, batoh inspirovaný sluchátky AirPods

Již zítra, tedy 30. 1. 2026 se uskuteční drop jednoho z nejvitpnějších fashion produktů posledních let. Jedná se o takzvaný Aripack Backpack od Brave Studio, což je batoh inspirovaný designem klasických AirPods. Jeden takový drop se již uskutečnil před lety a mezi fnaoušky vyvolal poměrně úspěch, ostatně i nyní se na Stockx přeprodávají původní verze za zhruba 120$. Problém původní verze byl v tom, že byla příliš velká, nyní přichází tedy AirPack mini, což je verze odpovídající velikosti běžného batohu. Pokud si chcete svůj Airpack pořídit, pak je potřeba se přihlásit na brave studio instagramu v bio a budete informováni o dalším postupu.