AirTag 2 odhalil v prvním rozboru nové balení i vnitřní změnu, která vás (možná) naštve

Apple u druhé generace AirTagu na první pohled nic zásadního nezměnil. Zvenčí totiž vypadá prakticky stejně jako původní model, používá stejnou knoflíkovou baterii CR2032 a pokud byste oba kusy položili vedle sebe, rozdíly byste hledali jen velmi těžko. Jak ale ukázalo první rozebrání, které má na svědomí youtuber Joseph Taylor, uvnitř se odehrálo hned několik poměrně zajímavých změn.
Jediné, čeho si lze všimnout bez šroubování a páčení, jsou drobné úpravy textu na zadní straně, potažmo pak certifikace CE v případě evropských verzí. Nápisy jsou nově celé psané velkými písmeny a Apple zde jasně uvádí odolnost IP67 i podporu NFC a sítě Najít. Jinak ale AirTag zůstává vizuálně prakticky totožný s první generací. Skoro se tak až chce říci, že Apple nechtěl, aby bylo na první pohled poznat, že držíte v ruce novější verzi.
Jakmile se ale dostanete dovnitř, změny už jsou výraznější. Hlavní deska plošných spojů je u druhé generace viditelně tenčí, jinak jsou řešené i kontakty baterie, které jsou nyní natočené pod jiným úhlem. Na desce se objevily také nové testovací plošky, které s velkou pravděpodobností souvisí s výrobou nebo diagnostikou během montáže. Taylor si navíc všiml i nových značek uvnitř prostoru pro baterii, včetně grafiky připomínající QR kód.
Úprav se dočkal také reproduktor. Cívka integrovaná do plastového těla AirTagu je mírně větší než u první generace a samotný magnet je tentokrát uchycen výrazně pevněji. Zatímco u původního AirTagu šel reproduktor poměrně snadno vyjmout, což vedlo k různým úpravám, u nové verze je jeho odstranění citelně náročnější. Podle youtubera za tím může stát větší použití lepidla, které by mohlo souviset se snahou Applu ztížit neautorizované zásahy do zařízení. Zajímavé ale je, že ani po odstranění cívky a magnetu AirTag nepřestal komunikovat s iPhonem. To naznačuje, že Apple zatím nepřistoupil k žádnému softwarovému blokování nebo varování při fyzické úpravě zařízení. Změny jsou tedy spíš mechanické než systémové.
Fotogalerie
Změny se dotkly i balení. Apple přešel u 4packu na užší krabičku s novou grafikou na přední straně a lehce vystouplým tiskem vytvořeným pomocí UV technologie. Nově se také používají papírové odlepovací pásky místo plastových prvků. Uvnitř je balení jednodušší, AirTagy jsou nyní uložené v jedné řadě čtyř kusů, zatímco dříve byly rozložené ve dvojicích v přeloženém kartonovém obalu. Druhá generace AirTagu tak nepřináší žádnou revoluci, ale spíš tiché a promyšlené ladění detailů. Apple zjevně zapracoval na výrobě, konstrukci i odolnosti vůči zásahům, aniž by cokoliv z toho musel veřejně komunikovat.