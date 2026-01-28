vivo x300 Pro jako ideální smartphone pro každodenní focení

Komerční sdělení: Chytré telefony dnes nahrazují hned několik zařízení najednou. Slouží jako fotoaparát, pracovní nástroj i multimediální centrum, které máme neustále po ruce. Pokud patříte mezi uživatele, kteří hledají skutečně univerzální a zároveň prémiový smartphone, stojí za pozornost vivo X300 Pro. Vlajkový model značky cílí především na náročné uživatele a mobilní fotografy, ale díky vyvážené výbavě se hodí i pro každodenní používání.
Na první pohled zaujme vivo X300 Pro svým velkým 6,78″ LTPO AMOLED displejem s rozlišením 1260 × 2800 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Obraz je plynulý, barvy živé a čitelnost velmi dobrá i na přímém slunci. Displej se tak hodí nejen ke sledování videí nebo hraní her, ale také k prohlížení a úpravám fotografií, kde oceníte vysokou jemnost i kontrast.
O dostatek výkonu se stará moderní čipset MediaTek Dimensity 9500, který je doplněn o 16 GB operační paměti RAM. Telefon si tak bez problémů poradí s náročnými aplikacemi, multitaskingem i moderními hrami. Rychlé reakce systému oceníte při každodenním používání i při práci s fotografiemi ve vysokém rozlišení.
Fotovýbava vyvinutá ve spolupráci se ZEISS
Hlavním důvodem, proč vivo X300 Pro patří mezi nejzajímavější smartphony své třídy, je jeho fotoaparát. Výrobce zde dlouhodobě spolupracuje se společností ZEISS, což je znát na výsledné kvalitě snímků. Telefon nabízí kombinaci 50Mpx hlavního fotoaparátu, 50Mpx ultraširokoúhlého objektivu, a především 200Mpx teleobjektivu ZEISS s periskopickou konstrukcí a optickou stabilizací.
Díky této sestavě zvládá vivo X300 Pro detailní snímky na dlouhé vzdálenosti, kvalitní portréty i fotografie pořízené za zhoršených světelných podmínek. Výsledkem jsou ostré snímky s přirozenými barvami a vysokým dynamickým rozsahem. Telefon tak dokáže plnohodnotně zastoupit samostatný fotoaparát v mnoha situacích.
Výdrž a prémiová konstrukce
Velká baterie s kapacitou 5 440 mAh zajišťuje solidní výdrž i při intenzivním používání. Nechybí podpora rychlého kabelového i bezdrátového nabíjení, takže doplnění energie je otázkou chvilky. Prémiový charakter zařízení podtrhuje také odolná konstrukce s certifikací IP68/IP69, díky níž se telefon nezalekne vody ani prachu.
vivo X300 Pro je určen pro uživatele, kteří chtějí od telefonu maximum. Nabízí špičkový displej, vysoký výkon, profesionální fotovýbavu a odolné zpracování v jednom elegantním balení. Díky tomu se hodí nejen pro mobilní fotografy, ale i pro ty, kteří hledají dlouhodobě spolehlivý a výkonný smartphone pro práci i zábavu.
Aktuální nabídka
Smartphone nyní pořídíte u vybraných prodejců za 31 999 Kč a jako bonus k němu získáte Grip Kit v hodnotě 4 999 Kč zcela zdarma. Vrací se také oblíbená nabídka na rozšiřující teleobjektiv ZEISS, který lze se slevovým kódem pořídit s 50% slevou za 4 999 Kč. Akce platí už jen do 8. února.
