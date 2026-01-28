Umělá inteligence vám mohla chytře přeskládávat domovskou obrazovku vašeho iPhone! Ikona Applu ale byla proti

Apple v minulosti interně zvažoval zavedení nové funkce v rámci Apple Intelligence, která by pomocí umělé inteligence dynamicky měnila rozložení aplikací na domovské obrazovce iPhonu. Vyplývá to ze zprávy serveru The Information, která se objevila minulý týden. Podle reportu přišli podřízení šéfa softwaru Craiga Federighiho s návrhem na AI řízenou domovskou obrazovku, jež by automaticky přesouvala aplikace podle aktuálních potřeb uživatele. Systém by například zvýrazňoval nebo přeskupoval aplikace v závislosti na čase, poloze či zvyklostech používání. Federighi však tento nápad zamítl. Obával se, že by taková změna mohla uživatele mást, protože řada z nich spoléhá na pevně dané umístění aplikací pro rychlou a intuitivní orientaci.
Místo toho se Apple v iOS 26 soustředil na jiné funkce Apple Intelligence. Mezi klíčové novinky patří živý překlad, výrazně vylepšená Visual Intelligence, generování obrázků pomocí ChatGPT v aplikaci Image Playground a nové akce v aplikaci Zkratky. Tyto funkce mají přinést konkrétní přínos, aniž by zásadně měnily zavedené způsoby ovládání systému. Rozsáhlejší a ambicióznější prvky Apple Intelligence mají dorazit až s iOS 27. Očekává se například nový chatbot Siri, který má být postaven na modelu Google Gemini a nabídnout podstatně širší konverzační a kontextové schopnosti. Zpráva The Information se zároveň věnovala i širším změnám v přístupu Applu k AI.