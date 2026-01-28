Apple začal vyplácet odškodné za odposlouchání přes Siri

Apple začíná vyplácet kompenzace uživatelům, kteří se zapojili do hromadné žaloby týkající se nechtěného nahrávání konverzací ze strany Siri. Spor započal v roce 2019 a společnost se jej rozhodla uzavřít vyrovnáním, přestože jakékoli pochybení dlouhodobě popírá. Přihlášky do programu odškodnění byly spuštěny v polovině loňského roku. A nyní se první platby skutečně dostávají k poškozeným. Na kompenzaci měli nárok uživatelé, kteří si mezi 17. zářím 2014 a 31. prosincem 2024 zakoupili zařízení od Applu s podporou Siri a zároveň zažili její neúmyslnou aktivaci. Jedna osoba mohla nahlásit až pět zařízení. Původně se počítalo s tím, že z fondu na vyrovnání ve výši 95 milionů dolarů připadne až 20 dolarů na jedno zařízení, maximálně tedy 100 dolarů na osobu. Ve výsledku se ale vyplácená částka ustálila přibližně na 8,02 dolaru za zařízení, tedy maximálně 40,10 dolaru.
Fotogalerie
Uživatelé, kteří zvolili jako možnost výplaty bankovní převod, hlásí, že peníze přicházejí od včerejšího dne. Ti, kteří si vybrali předplacenou kartu nebo šek, by měli sledovat svou e-mailovou schránku (či případně i složku se spamem nebo klasickou poštu). Celá kauza vznikla po reportáži deníku The Guardian, která upozornila na to, že externí pracovníci Applu mohli při kontrole kvality slyšet úryvky soukromých konverzací. Apple tehdy uvedl, že šlo o méně než jedno procento interakcí a že nahrávky nebyly spojeny s konkrétními účty ani využívány k marketingu. Jablečná společnost následně změnila pravidla, zavedla výslovný souhlas uživatelů a ukončila spolupráci s externími dodavateli, přičemž vyrovnání označuje za krok k uzavření celé záležitosti.