vivo X300: smartphone pro všechny, kdo chtějí výkon i špičkovou výbavu

Komerční sdělení: Smartphony už dávno nejsou jen volací zařízení. Staly se našimi kapesními fotoaparáty, herními konzolemi i osobními kancelářemi. Pokud hledáte telefon, který zvládne všechno od každodenního používání až po náročná multimédia a tvorbu obsahu, stojí za pozornost vivo X300. Model, který kombinuje špičkový hardware, výkonný fotoaparát a dlouhou výdrž v kompaktním těle.
vivo X300 je navržen tak, aby se pohodlně vešel do dlaně bez kompromisů na výkonu. Má jemný 6,31″ OLED displej s vysokým rozlišením 2640 × 1216 pixelů a obnovovací frekvencí až 120 Hz, což znamená plynulý obraz při prohlížení fotografií, sledování videí i hraní her. Displej navíc přináší vysoký jas a dobrou čitelnost i za slunečního dne.
Uvnitř telefonu tepe MediaTek Dimensity 9500, jeden z nejvýkonnějších mobilních čipsetů pro Android zařízení, doplněný o až 16 GB RAM. Díky tomu je vivo X300 schopný bez problémů zvládnout náročné aplikace, multitasking i moderní mobilní hry.
Fotovýbava s vysokým rozlišením od společnosti ZEISS
Jedním z hlavních lákadel vivo X300 je jeho fotoaparát. Telefon je vybaven 200 Mpx hlavním fotoaparátem s optikou ZEISS, která přináší vysokou míru detailů a přirozené podání barev – ideální pro krajiny, portréty i kreativní snímky. Nechybí ani pokročilé režimy fotografování a funkce jako noční režim nebo HDR.
Vedle hlavního snímače najdete také pomocné objektivy pro širší úhel záběru a fotografie ze zajímavých perspektiv. Přední kamera pro selfie má rovněž 50 Mpx rozlišení, takže i vaše autoportréty budou vypadat ostře a přirozeně.
Výdrž a rychlé nabíjení
Telefon je vybaven velkou 5 360 mAh baterií, která snadno vydrží celý den i při náročnějším používání, a podporuje rychlé 90 W nabíjení. To znamená, že doplnění energie je rychlé a pohodlné.
vivo X300 má navíc odolnost podle standardu IP68/IP69, což mu dává ochranu proti vodě a prachu a zvyšuje jeho spolehlivost i v náročnějších podmínkách. Konstrukce telefonu je elegantní a zároveň pevná, takže se dobře drží a je příjemná i při každodenním používání.
Telefon běží na moderním systému OriginOS 6 založeném na Android 16, který nabízí intuitivní ovládání, přehledné uživatelské prostředí a pravidelné aktualizace bezpečnostních záplat a funkcí.
Aktuální nabídka
Smartphone vivo X300 je v současnosti dostupný na českém trhu od 24 299 Kč a zakoupíte jej v několika barevných odstínech, včetně elegantní černé, světlé růžové a jemně pískové varianty.