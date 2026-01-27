Českem hýbou Macinkovy zprávy prezidentu Pavlovi! Prozradíme vám, přes jakou aplikaci byly poslány

Českou republikou hýbe v posledních hodinách nový skandál ve formě zpráv, které poslal současný ministr zahraničí Petr Macinka prezidentu Petru Pavlovi, jenž je vnímá jako vydírání. O jejich obsahu si může díky zveřejněným screenshotům udělat obrázek každý sám za sebe, přičemž je víceméně jasné, že se o nich bude v médiích mluvit ještě mnoho následujících dní. Tušíte však, přes jakou aplikaci tyto zprávy vlastně chodily? Tuzemská média je totiž označují jako klasické SMSky, což je však nepřesné. Ze screenshotů, které Petr Pavel na svém oficiálním účtu na X zveřejnil, je totiž jasné, že se jedná o aplikaci Signal. Ta je sice k dispozici již opravdu dlouho, nicméně ani zdaleka není tak populární jako třeba Messenger či WhatsApp. Vzhledem k jejímu zabezpečení je to však docela škoda.
Fotogalerie
Signal je aplikace, která staví bezpečnost na první místo a všechno ostatní se tomu bez okolků podřizuje. Veškerá komunikace včetně zpráv, hovorů, videohovorů i sdílených souborů je chráněna koncovým šifrováním pomocí protokolu Signal Protocol, který je považován za jeden z nejbezpečnějších na světě a používají ho i další velké služby. Důležité přitom je, že šifrování je zapnuté vždy a nelze ho obejít, takže uživatel nemusí nic nastavovat ani hlídat, zda náhodou neposílá zprávy „nechráněně“. Signal navíc prakticky neshromažďuje metadata, neuchovává historii komunikace na svých serverech a ani sám technicky nemá možnost se k obsahu zpráv dostat, což opakovaně potvrdily i případy, kdy byl nucen reagovat na oficiální žádosti úřadů. Otevřený zdrojový kód celé aplikace pak umožňuje průběžnou kontrolu ze strany bezpečnostních expertů, takže nejde o slepou důvěru, ale o systém, který je dlouhodobě prověřovaný v praxi. Právě tahle kombinace povinného koncového šifrování, minimálního sběru dat a transparentního fungování dělá ze Signalu jednu z nejbezpečnějších komunikačních aplikací současnosti. A jak můžeme dnes vidět, využívá ji minimálně i poradce prezidenta České republiky Petr Kolář pro komunikaci s ministrem zahraničí Petrem Macinkou
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka se už delší dobu snaží ovlivnit můj postoj ke jmenování navrženého člena vlády. Ať už komunikací se mnou, mými spolupracovníky nebo poradci. Zatím jsem všechny tyto pokusy posuzoval shovívavě.
Nyní mi ale v nočních hodinách doručil… pic.twitter.com/9F4uIyTwtu
— Petr Pavel (@prezidentpavel) January 27, 2026
Ale jednu chybu to má a to možnost printscreenování. Inu nejslabší článek je a vždy bude člověk a tenhle prezidentův poradce Kolář to propálil i na nejbezpečnější platformě.