Brousíte si zuby na fyzickou kopii GTA 6? Máme pro vás špatnou zprávu!

Nemůžete se dočkat vydání GTA 6, které je naplánované na 19. listopadu letošního roku? Pak pro vás máme dost možná studenou sprchu. Pokud si totiž libujete ve fyzických kopiích her, GTA 6 si v takovém případě užijete zřejmě až na začátku příštího roku. Zdroje z herního prostředí totiž přišly před pár hodinami s tím, že má Rockstar v plánu vypustil GTA 6 zprvu jen v digitální verzi, což jinými slovy znamená, že abyste si jej zahráli, bude nutné si jej koupit digitálně, nikoliv fyzicky. Důvod k tomuto rozhodnutí přitom příliš nepřekvapí.
Fotogalerie
Přestože se samozřejmě s vydáním fyzické verze GTA 6 do budoucna počítá, stát by se tak mělo až na začátku příštího roku a to kvůli snaze vývojářů zamezit veškerým únikům ještě před samotným oficiálním vydáním hry. V minulosti se totiž nejednou stalo (třeba i u Red Dead Redemption II též z dílny Rockstaru), že se někdo nepovolaný dostal právě k fyzické kopii hry ještě před jejím oficiálním vydáním, přičemž zpravidla následovala záplava úniků informací v čele s videi, která marketingovou masáž načasovanou na dny kolem vydání hry dost poškodila. A jelikož vynakládají vývojáři z Rockstaru extrémní úsilí k tomu, aby byla hra co možná nejlepší po všech směrech. Jakýkoliv dřívější únik by proto samozřejmě zabolel. Pokud tedy chcete hru hrát od prvního dne vydání, jinak než digitálně se k ní nedostanete.