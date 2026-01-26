Zavřít reklamu

To má být vtip? AirTag 2 je v EU výrazně ošklivější než jeho první generace a vypadá jinak než ve zbytku světa!

Vše o Apple
Jiří Filip
Pokud jste od nové generace AirTagu, kterou Apple představil před pár minutami, čekali z hlediska funkcí tak nějak víc, nejste sami. Přestože spekulace ohledně toho, co by měl přinést, byly poměrně velkolepé, nakonec se musí svět spokojit „jen“ s hlasitějším reproduktorem, lepším dosahem a přesnějším dohledáním na blízko. Pro uživatele v Evropské unii si pak Apple připravil ještě jedno překvapení, které však rozhodně nepotěší. Na lesklou nebo chcete-li chromovou stranu se totiž dostaly certifikační symboly CE a přeškrtnutá popelnice, která značí, že tento produkt nepatří do běžného komunálního odpadu. Tyto symboly byste přitom na 1. generaci AirTagů prodávaných i u nás hledali marně. V USA či dalších zemích mimo EU pak chybí i na 2. generaci tohoto lokalizátoru, takže je jasné, že se jedná jen o nutnost splnit směrnice EU.

Takto vypadá AirTag prodávaný v EU

Ačkoliv tedy Apple prakticky 100% certifikační symboly na lesklou stranu AirTagu nepřidal sám o sobě, ale zřejmě se musel podřídit nařízením EU, rozhodně se o nic pěkného nejedná a nabízí se otázka, zda nešlo vše vyřešit o něco nenápadněji – třeba nanesením na stranu, zmenšením či jiným podobným krokem. V této podobě totiž vypadá chromová strana AirTagu 2 opravdu nehezky a je to docela škoda. Je přitom docela úsměvné, že Apple tuto věc tak trochu na území Evropské unie sám maskuje, jelikož v jeho Newsroomu jsou zde vidět snímky AirTagu bez symbolů (tedy těch, které jsou dostupné v USA a dalších zemích mimo EU). Zde se nicméně sluší dodat, že se pravděpodobně jedná o strojový AI překlad, u kterého si někdo „jen“ nepohlídal to, že někde vypadají AirTagy trochu jinak než jinde.

Takto vypadá AirTag prodávaný v USA

