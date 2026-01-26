To má být vtip? AirTag 2 je v EU výrazně ošklivější než jeho první generace a vypadá jinak než ve zbytku světa!

Pokud jste od nové generace AirTagu, kterou Apple představil před pár minutami, čekali z hlediska funkcí tak nějak víc, nejste sami. Přestože spekulace ohledně toho, co by měl přinést, byly poměrně velkolepé, nakonec se musí svět spokojit „jen“ s hlasitějším reproduktorem, lepším dosahem a přesnějším dohledáním na blízko. Pro uživatele v Evropské unii si pak Apple připravil ještě jedno překvapení, které však rozhodně nepotěší. Na lesklou nebo chcete-li chromovou stranu se totiž dostaly certifikační symboly CE a přeškrtnutá popelnice, která značí, že tento produkt nepatří do běžného komunálního odpadu. Tyto symboly byste přitom na 1. generaci AirTagů prodávaných i u nás hledali marně. V USA či dalších zemích mimo EU pak chybí i na 2. generaci tohoto lokalizátoru, takže je jasné, že se jedná jen o nutnost splnit směrnice EU.
Takto vypadá AirTag prodávaný v EU
Ačkoliv tedy Apple prakticky 100% certifikační symboly na lesklou stranu AirTagu nepřidal sám o sobě, ale zřejmě se musel podřídit nařízením EU, rozhodně se o nic pěkného nejedná a nabízí se otázka, zda nešlo vše vyřešit o něco nenápadněji – třeba nanesením na stranu, zmenšením či jiným podobným krokem. V této podobě totiž vypadá chromová strana AirTagu 2 opravdu nehezky a je to docela škoda. Je přitom docela úsměvné, že Apple tuto věc tak trochu na území Evropské unie sám maskuje, jelikož v jeho Newsroomu jsou zde vidět snímky AirTagu bez symbolů (tedy těch, které jsou dostupné v USA a dalších zemích mimo EU). Zde se nicméně sluší dodat, že se pravděpodobně jedná o strojový AI překlad, u kterého si někdo „jen“ nepohlídal to, že někde vypadají AirTagy trochu jinak než jinde.
Tak airtag není šperk, tohle snad nikdo řešit nebude. Možná to Apple udělal na truc, aby ukázal jak EU kazí jeho produkty, i když to určitě šlo udělat méně nápadně.