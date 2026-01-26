Špičkové vivo X300 Pro je opět v akci s atraktivním příslušenstvím zdarma

Tisková zpráva: Chytrý telefon dnes dávno není jen prostředkem ke komunikaci. Pro mnoho uživatelů je plnohodnotným fotoaparátem, pracovním nástrojem i multimediálním centrem v jednom. Pokud patříte mezi ty, kteří od telefonu očekávají špičkový výkon, prémiové zpracování, a hlavně prvotřídní fotografie, máme pro vás zajímavý tip. vivo totiž znovu spouští atraktivní akci na svůj aktuální vlajkový model vivo X300 Pro, který si na konci loňského roku získal pozornost mobilních fotografů.
Pokud hledáte telefon, který kombinuje špičkový výkon, prémiový displej a jednu z nejlepších fotovýbav na trhu, vivo X300 Pro rozhodně stojí za pozornost. Díky aktuální akci s příslušenstvím Grip Kit zdarma a zvýhodněnou cenou na rozšiřující teleobjektiv ZEISS, jde navíc o jednu z nejzajímavějších nabídek v segmentu vlajkových fotomobilů.
Vlajkový model vivo X300 Pro staví především na špičkové fotovýbavě vyvinuté ve spolupráci s odborníky ze společnosti ZEISS, ale rozhodně nezůstává jen u fotoaparátů. Dominantou telefonu je velký 6,78″ LTPO AMOLED displej s rozlišením 1260 × 2800 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí, který nabízí vysoký jas, plynulý obraz a skvělou čitelnost i za zhoršených podmínek. Je ideální nejen pro sledování videí a hraní her, ale i pro úpravy fotografií přímo v telefonu.
O výkon se stará moderní čipset MediaTek Dimensity 9500, doplněný o 16 GB operační paměti RAM, díky čemuž telefon bez problémů zvládá náročný multitasking, úpravy fotografií ve vysokém rozlišení i moderní mobilní hry. Plynulý chod systému je samozřejmostí i při dlouhodobém používání.
Špičková fotovýbava
Hlavním lákadlem modelu vivo X300 Pro je bezpochyby jeho fotoaparát. Sestava tří snímačů byla navržena s důrazem na maximální kvalitu obrazu v každé situaci. Telefon nabízí 50Mpx hlavní fotoaparát, 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a především 200Mpx teleobjektiv ZEISS s periskopickou konstrukcí a optickou stabilizací obrazu. Díky tomu zvládá detailní snímky i při výrazném přiblížení a podává výborné výsledky také za zhoršených světelných podmínek.
Výsledkem jsou ostré fotografie s věrným podáním barev, vysokým dynamickým rozsahem a přirozeným rozostřením pozadí. vivo X300 Pro tak cílí nejen na běžné uživatele, ale i na náročnější fotografy, kteří chtějí mít kvalitní fotoaparát vždy po ruce.
Telefon je vybaven baterií s kapacitou 5 440 mAh, která nabízí solidní výdrž i při náročnějším používání. Samozřejmostí je podpora rychlého kabelového i bezdrátového nabíjení, takže doplnění energie zabere jen minimum času. Prémiový charakter podtrhuje také odolná konstrukce a certifikace IP68/IP69, díky níž se nemusíte bát ani vody nebo prachu.
Aktuální nabídka
Současná akce dělá z vivo X300 Pro ještě zajímavější nabídku. Telefon nyní pořídíte u vybraných prodejců za 31 999 Kč a jako bonus k němu získáte Grip Kit v hodnotě 4 999 Kč zcela zdarma. Ten zlepšuje ergonomii při focení a natáčení videa a ocení ho každý, kdo bere mobilní fotografii vážně. Ještě o krok blíže profesionální fotografii vás posune nabídka na rozšiřující teleobjektiv ZEISS, který lze se slevovým kódem pořídit s 50% slevou za 4 999 Kč. Akce platí už jen do 8. února.