Rohlík představil vlastního AI asistenta, který vám (nejen) pomůže s nákupem

Rohlík přichází s novinkou, která má ambici změnit způsob, jakým lidé řeší každodenní nákup potravin. Jmenuje se MAIA a jde o AI asistenta, který je přímo součástí prostředí Rohlíku a má jeden jasný cíl, konkrétně ušetřit čas, zjednodušit rozhodování a ubrat stres tam, kde ho běžný nákup často přináší.
MAIA funguje jako chat, do kterého stačí napsat, co člověk potřebuje. Ať už jde o výběr surovin na večeři, úpravu existující objednávky nebo třeba řešení reklamace. Místo proklikávání kategorií, filtrování a hledání správné položky jednoduše popíšete situaci a MAIA se postará o zbytek. Podle Rohlik Group má právě tohle odstranit třecí plochy, které online nákup zbytečně zpomalují.
Velkou roli hraje inspirace. Typický dotaz typu „Potřebuji rychlou a zdravou večeři pro čtyři“ už neznamená hledání receptů po internetu. MAIA navrhne konkrétní jídla, přizpůsobí je případným dietním omezením a rovnou vloží potřebné suroviny do košíku. Stejně tak pomůže s hledáním levnějších alternativ nebo s výběrem produktů pro alergiky a speciální stravování, aniž by bylo nutné složitě kontrolovat složení u každé položky.
Praktická je i při opakovaných nákupech. Pravidelní zákazníci mohou během pár vteřin obnovit předchozí objednávku a jen ji drobně upravit. Třeba nahradit konkrétní produkt jinou variantou nebo přizpůsobit nákup aktuálním potřebám domácnosti.Zajímavý posun přináší MAIA i v oblasti řešení problémů s objednávkami. Řadu situací zvládne vyřešit rovnou v chatu, bez čekání na zákaznickou linku. Pokud dorazí poškozené zboží, stačí ho popsat a MAIA v mnoha případech sama dohledá objednávku, založí reklamaci a připíše kredit. Klasická zákaznická podpora zůstává k dispozici, ale není nutné na ni spoléhat při každé drobnosti.
Myslí se i na nové zákazníky nebo na ty, kteří jsou zvyklí na kamenné obchody. Po nahrání fotografie účtenky MAIA navrhne stejné nebo nejbližší dostupné produkty z nabídky Rohlíku, takže sestavení známého nákupu je otázkou chvilky. Rohlik Group tak s MAIA sází na technologii, která nemá nahrazovat lidi, ale zrychlit a zpříjemnit běžné situace. Asistent je už dostupný na trzích skupiny a další funkce mají postupně přibývat. Podle vedení firmy nejde jen o další vychytávku, ale o nový způsob, jak s lidmi při každodenním nákupu komunikovat a postupně celý proces ještě víc zjednodušovat.