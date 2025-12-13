Jak jsem si zamiloval rohlik.cz

Jak člověk stárne, začne mnohem víc přemýšlet o tom, jak tráví svůj čas. Postupně zjistíte, že je zkrátka cennější věnovat hodiny věcem, které vás těší nebo vám vydělávají peníze, než aby člověk běhal po obchodech, stál ve frontách a tahal těžké tašky. Úklid, nakupování… to všechno jsou činnosti, které vás nijak neposouvají. A upřímně, pokud je můžete delegovat, dává to smysl.
U nás doma se tímhle „delegováním“ stal Rohlík.cz. Je to služba, kterou používáme roky a která nám opravdu změnila každodenní fungování. Když si spočítáte, kolik času sežere klasický velký nákup – cesta tam, parkování, chození po obchodě, fronta, cesta zpátky, klidně to jsou tři hodiny života. Tři hodiny, které můžete strávit prací, rodinou nebo prostě něčím příjemnějším než stáním u regálů.
Rohlik.cz je v podstatě online supermarket. Naklikáte si nákup, vyberete časové okno a kurýr vám ho doveze až ke dveřím. Já používám členství Rohlík Extra, které stojí necelé dva tisíce ročně a nabízí neomezené doručení zdarma a další výhody včetně slev.
Doručovací okna jsou od 6:00 do 22:00, vždy po hodině. Největší výhoda? Kurýr vám tašky může nechat v garáži nebo za brankou. My to tak děláme pravidelně – a pokud máte v garáži i ledničku, ochotně vám tam uloží chlazené zboží, aby vydrželo do vašeho návratu. Tohle je typ ochoty, kterou jsem upřímně nečekal.
Velmi si rozumíme i s Rohlík Pointy. Jsou chlazené a můžete si v nich nákup vyzvednout do 120 minut. Naposledy jsem to využil ve chvíli, kdy jsme se vraceli po několika měsících z USA, den předem jsem udělal velký nákup a cestou z letiště jsme si ho jednoduše nabrali.
Velká pochvala: přístup a personál
Co musím ocenit úplně nejvíc: za dva roky používání jsem se nesetkal s jiným než českým zaměstnancem. A když v pražském pětihvězdičkovém hotelu na recepci slyšíte ukrajinštinu, slovenštinu nebo angličtinu, působí to skoro jako zázrak. Každý jeden kurýr byl zatím milý, ochotný a profesionální.
Jednou jsem musel volat na podporu a problém byl vyřešen doslova do několika desítek vteřin. Tahle úroveň zákaznické péče u nás není úplně standard. Oceňuju ji.
Další věc, co se mi líbí, je, že je možnost objednávat zboží na více adres, díky čemuž mohu například rodičům udělat nákup, který jim přistane přímo u branky, aniž by se museli o cokoli starat.
Co se zboží týká, má Rohlík vše, co potřebuju a co kupuju. Vzhledem k tomu, že 90 % našeho jídelníčku je bio, oceňuju, že zde mají jako jedni z mála bio maso — jak kuřecí, tak hovězí a vepřové, což je věc, kterou jsem osobně viděl na jednom místě v jednom obchodě vždy jen v Rakousku. Také se mi hodně líbí orientace na české produkty a na věci, které nejsou běžně dostupné v každém obchodě. Kolikrát se jedná o blbosti typu Zonka, kterou si člověk jednou za týden rád dá a zavzpomíná na dětství. Nově pak Rohlík nabízí také zeleninu, která je takzvaně čerstvě sklizena, což znamená, že během 12 hodin zelenina doputuje ze skleníku přímo na váš stůl. Kdo navíc ochutnal Rohlíkovy čerstvé koláče, ten mi dá za pravdu, že lepší hned tak nenajdete.
Abych však jen nechválil, i Rohlík má své chyby. To, co mi vadí nejvíc, je málo kusů některých produktů, kdy se mi celkem často stává, že se některý produkt vyprodá dřív, než jej stihnu objednat, a musím tak volit alternativu. Další nevýhodou, se kterou jsem se setkal, je, že čas od času některý z produktů zcela vypadne z nabídky, a to i ten, který jsem například rok v kuse objednával, a musím tak hledat alternativu. Poslední věcí, která se mi stává, je, že některé věci mají poměrně krátkou trvanlivost, a to zejména u kuřecího masa nebo krájených sýrů a šunky. I přesto je však pro mě Rohlík jedna z nejoblíbenějších služeb, která mi šetří čas a peníze. Výběr je navíc takový, že nemusím hodiny listovat extrémním množstvím zboží, ale zároveň vždy najdu to, co hledám. Pokud jste tedy Rohlík ještě nezkoušeli, možná je právě nyní čas se do toho pustit a třeba si jej stejně jako naše rodina zamilujete.