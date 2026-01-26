První iPhone Air se slotem pro fyzickou SIM je tu!

Na čínských sociálních sítích se v posledních hodinách začalo šířit video, které na první pohled působí skoro až neuvěřitelně. Někdo totiž vzal iPhone Air a dokázal do něj dostat klasický šuplík na fyzickou SIM kartu. Nešlo to sice bez kompromisů, nicméně s trochou nadsázky se dá říci, že těch už skrývá iPhone Air docela dost, takže jeden navíc mu už neuškodí.
Podle dostupných informací má za úpravou stát tvůrce vystupující pod jménem Huaqiangbei, což není náhoda. Právě tak se totiž jmenuje známá čtvrť v Šen-čenu, která je proslulá levnou elektronikou, náhradními díly a všemožnými hardwarovými úpravami, na které by si běžný servis netroufl. Právě odtud často pocházejí ty nejšílenější iPhonové modifikace.
Upgrade telefonu byl tentokrát relativně přímočarý, ale bolestivý. Aby se do extrémně tenkého těla iPhonu Air vešel SIM slot, musel jít pryč Taptic Engine. Ten byl nahrazen menším a výrazně slabším vibračním motorkem, čímž se uvolnilo místo pro šuplík na SIM kartu. Výsledkem je funkční fyzická SIM, ale za cenu výrazně horší haptické odezvy, která je přitom jedním z poznávacích znaků iPhonů.
Jako obvykle se nicméně okamžitě objevily i pochybnosti. Část komentujících tvrdí, že nejde o skutečný iPhone Air, ale o velmi povedený klon, který se jen tváří jako originál. U podobných virálních úprav to ostatně není nic neobvyklého a bez detailního rozebrání zařízení je těžké mít stoprocentní jistotu. Pokud se ale jedna skutečně o originální iPhone Air, pak je podobný upgrade opravdovým husarským kouskem.