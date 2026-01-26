Zavřít reklamu

Jak moc efektivní jsou Apple Watch při detekci fibrilace síní?

Nová recenzovaná vědecká studie naznačuje, že Apple Watch by mohly hrát výrazně větší roli při včasném odhalování fibrilace síní (AFib), než se dosud předpokládalo. Výzkum z reálné klinické praxe ukazuje, že chytré hodinky zachytily podstatně více případů této srdeční arytmie než běžné postupy – a to i u lidí, kteří neměli žádné příznaky a netušili, že s jejich srdcem není něco v pořádku.

Apple Watch získaly aplikaci EKG a funkci upozornění na nepravidelný srdeční rytmus už v roce 2018 s modelem Apple Watch Series 4. Od té doby se opakovaně objevují příběhy uživatelů, kterým nositelné zařízení pomohlo včas odhalit vážný zdravotní problém. Nová studie teď tato individuální svědectví potvrzuje i jasnými daty.

Výzkum vedený pracovištěm Amsterdam UMC trval šest měsíců a zahrnoval 437 osob starších 65 let, které měly zvýšené riziko mozkové mrtvice. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin:

  • 219 osob dostalo Apple Watch, které nosily v průměru 12 hodin denně
  • 218 osob bylo sledováno pomocí standardní zdravotní péče

Výsledky po šesti měsících

Rozdíly mezi skupinami byly výrazné:

ve skupině s Apple Watch bylo diagnostikováno 21 osob

  • 57 % z nich nemělo žádné příznaky

ve skupině se standardní péčí bylo diagnostikováno pouze 5 osob

  • všichni měli zjevné obtíže

Studie tak jasně ukazuje, že fibrilace síní může dlouho probíhat skrytě, bez jakýchkoli varovných signálů. Právě v těchto případech krátkodobé vyšetření selhává – zatímco dlouhodobé a průběžné sledování, které Apple Watch umožňují, má zásadní výhodu.

AFib je často přerušovaná a bezpříznaková, což znamená, že běžná EKG vyšetření nebo krátké monitorování nemusí poruchu zachytit. Kombinace PPG senzorů a EKG v chytrých hodinkách ale umožňuje odhalit nepravidelnosti i ve chvílích, kdy si uživatel připadá zcela zdravý.

Kardiolog Michiel Winter z Amsterdam UMC k výsledkům uvádí: „Používání chytrých hodinek s PPG a EKG funkcemi pomáhá lékařům diagnostikovat osoby, které o své arytmii vůbec nevědí, a tím urychluje celý diagnostický proces. Naše zjištění naznačují možné snížení rizika mrtvice, což je přínosné jak pro pacienty, tak pro zdravotnický systém – a může to vyvážit i pořizovací cenu zařízení.“

Studie naznačuje, že širší využití nositelné elektroniky by mohlo vést nejen k záchraně životů, ale také k nižším nákladům na léčbu komplikací, jako je mozková mrtvice. Apple Watch se tak postupně posouvají z role spotřební elektroniky do pozice relevantního nástroje preventivní medicíny.

Plné znění studie je dostupné na webu JACC Journals, kde si mohou zájemci prostudovat detailní metodiku i kompletní výsledky výzkumu.

