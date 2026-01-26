Apple představil zbrusu nový překrásný řemínek pro Apple Watch!

Apple dnes vedle nového AirTagu odhalil i nový speciální řemínek pro Apple Watch s názvem Unity Connection Braided Solo Loop, kterým tradičně připomíná Black History Month. Novinka staví na myšlence propojení lidí, kreativity a komunit a už nyní je dostupná k objednání.
S tématem propojení jde ruku v ruce i další podpora ze strany Applu. Společnost oznámila nové granty organizacím, které se zaměřují na rozvoj kreativity, vzdělávání a smysluplných příležitostí v komunitách s omezenými zdroji po celém světě. Podporu získají například Boys & Girls Clubs of America, Urban Arts v New Yorku, Youth Music v Londýně, Art Gallery of New South Wales v Sydney nebo Enactus México v Mexico City. Apple tímto krokem navazuje na své dlouhodobé aktivity zaměřené na podporu vzdělání, ekonomických příležitostí a tvůrčí činnosti napříč různými regiony.
Stejně jako předchozí řemínky z kolekce Black Unity vznikl i tento model ve spolupráci černošských kreativců a jejich spojenců přímo v Applu. Design vychází z barev panafrické vlajky a kombinuje červenou, zelenou a černou v několika odstínech, které řemínku dodávají hloubku a vizuální živost. Řemínek je vyroben technologií přesného pletení, při níž jsou vlákna z recyklovaného polyesteru opletena kolem ultratenkých silikonových vláken.
Výsledkem je měkký, příjemně strukturovaný materiál, který je zároveň odolný vůči potu i vodě. Na první pohled působí jednoduše, při bližším zkoumání ale odhaluje detaily, které z něj dělají víc než jen další barevnou variantu. Unity Connection Braided Solo Loop tak není jen stylovým doplňkem k Apple Watch, ale i symbolickým vyjádřením hodnot, které Apple dlouhodobě zdůrazňuje. Novinka je k dispozici ode dneška za cenu 2790 Kč.