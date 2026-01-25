Tyto filmové novinky si pro vás HBO Max nachystalo na tento týden

< >
Vetřelec: Romulus
Posádka mladých kolonizátorů čelí děsu, který překračuje lidskou představivost.
Černý jestřáb sestřelen
Snímek amerického režiséra Ridleyeho Scotta popisuje se strhující autenticitou události, které se odehrály na podzim roku 1993 v somálském Mogadišu.
Nestoudná
Renuka uteče z delhijského nevěstince poté, co zabije policistu. Na severu Indie najde úkryt a začne zakázaný románek s Devikou…
Touha
Američan zjistí, že měl syna, který nedávno zemřel. Na pohřbu poznává jeho život skrze lidi, kteří ho znali lépe než on sám.
Vévodkyně
Mladá vévodkyně Georgiana Spencerová se trápí v nešťastném manželství, a tak si začne skandální poměr s politikem Charlesem Greyem.