Tyto filmové novinky si pro vás HBO Max nachystalo na tento týden

Vetřelec: Romulus

Posádka mladých kolonizátorů čelí děsu, který překračuje lidskou představivost.

Černý jestřáb sestřelen

Snímek amerického režiséra Ridleyeho Scotta popisuje se strhující autenticitou události, které se odehrály na podzim roku 1993 v somálském Mogadišu.

Nestoudná

Renuka uteče z delhijského nevěstince poté, co zabije policistu. Na severu Indie najde úkryt a začne zakázaný románek s Devikou…

Touha

Američan zjistí, že měl syna, který nedávno zemřel. Na pohřbu poznává jeho život skrze lidi, kteří ho znali lépe než on sám.

Vévodkyně

Mladá vévodkyně Georgiana Spencerová se trápí v nešťastném manželství, a tak si začne skandální poměr s politikem Charlesem Greyem.

