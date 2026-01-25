Recenze powerbanky Statik State Power Bank V2: Tenká jako od Applu, krásná a maximálně bezpečná

Powerbanky jsou přesně ten typ příslušenství, které většina z nás řeší až ve chvíli, kdy je pozdě. Ostatně, všichni asi známe situaci, kdy je telefon na pěti procentech, zásuvka nikde a v kapse něco, co buď nabíjí pomalu, nebo je tak tlusté, že ho tam člověk nosí jen s přemáháním. Statik State Powerbank V2 se ale snaží tenhle stereotyp trochu rozbít. Neslibuje jen víc energie, ale hlavně větší bezpečnost, delší životnost a kompaktní rozměry, které dávají smysl i při každodenním nošení. A protože mám tuto powerbanku již nějakou dobu v pracovně na testování, je na čase vás s ní seznámit.
Technické specifikace, zpracování a design
Už na první pohled je jasné, že tady se nehraje jen na kapacitu v tabulce. Druhá generace této oblíbené powerbanky je o 40 % tenčí než původní verze, přitom si zachovává stejnou kapacitu 5 000 mAh. A upřímně, tloušťka 8,8 mm je přesně ten rozdíl, který poznáte ve chvíli, kdy powerbanku přicvaknete na iPhone nebo ji strčíte do kapsy bundy. Skoro o ní totiž nebudete vědět, stejně jako člověk neví třeba o MagSafe powerbance pro iPhone Air z dílny Applu, jejíž tloušťka se pohybuje kolem 8 mm. Ano, čtete správně. Ta supertenká powerbanka, kterou Apple loni ukázal coby doplněk pro iPhone Air (reálně pouze pro něj, jelikož s žádným jiným iPhonem není tato powerbanka kompatibilní) je skoro stejně tlustá jako kousek od Statiku, který je přitom kompatibilní se vším s MagSafe.
Co se týče konstrukce, Statik State V2 sází na kombinaci hliníkového rámu a odolného plastového krytu, který působí bytelně, ale zároveň elegantně. Matná povrchová úprava nechytá otisky a ani po delším používání nevypadá omláceně. Hmotnost 141 gramů je příjemný kompromis mezi solidním pocitem v ruce a skutečnou přenositelností.
Fotogalerie
Zásadní roli tu ale hraje bateriová technologie. Powerbanka využívá polo-pevný elektrolyt, díky kterému obsahuje výrazně méně kapaliny než klasické Li-ion články. V praxi to znamená výrazně nižší riziko přehřátí, požáru nebo takzvaného thermal runaway (tedy samovolné přehřátí, které může vést v krajním případě až k výbuchu). Ostatně, Statik se netají tím, že bezpečnost je jedním z hlavních taháků, a dává to smysl. Powerbanka je proto i schválená pro leteckou přepravu a zvládne situace, které by u běžných modelů znamenaly problém.
Co se výkonu týče, nechybí 15W MagSafe bezdrátové nabíjení pro iPhony od řady 12 výš. Magnetické uchycení je přesné, silné a powerbanka drží na zádech telefonu jistě, aniž by měla tendenci se posouvat. Pro kabelové nabíjení je k dispozici USB-C s podporou 20W Power Delivery, takže rychlé dobití telefonu není problém. Samozřejmostí je Qi kompatibilita i režim nízkého proudu pro drobnou elektroniku, jako jsou AirPods nebo chytré hodinky.
Testování
V praxi se Statik State V2 chová přesně tak, jak byste od moderní MagSafe powerbanky čekali. Přicvaknutí k iPhonu je otázkou okamžiku a nabíjení běží stabilně, bez výpadků nebo zbytečného zahřívání. I při delším bezdrátovém nabíjení zůstává tělo powerbanky jen vlažné, což je příjemná změna oproti některým levnějším alternativám. Za mě osobně je pak super to, že díky tenkosti splyne tato powerbanka se zády telefonu opravdu znamenitě a díky tomu se tak celá sestava (tedy telefon + powerbanka) velmi dobře používá)
Kapacita 5 000 mAh vystačí zhruba na jedno plné nabití většiny dnešních telefonů, v případě iPhonů klidně i s rezervou. Jako nouzový zdroj energie na celý den nebo jako doplněk na cesty je to ideální kombinace velikosti a výkonu. Oceňuju i LED indikátory, které dávají jasně vědět, kolik energie ještě zbývá, a samostatnou signalizaci režimu nízkého proudu. Zajímavým benefitem je pak životnost. Výrobce udává přes tisíc nabíjecích cyklů, což je zhruba dvojnásobek oproti běžným powerbankám. V reálném světě to znamená, že i po několika letech používání by měla powerbanka držet kapacitu výrazně lépe než klasické modely. A právě tady se z ní stává spíš dlouhodobá investice než spotřební zboží.
Resumé
Statik State Powerbank V2 není jen další malá powerbanka s magnetem. Je to promyšlené příslušenství, které sází na bezpečnost, rozumný výkon a skutečně kompaktní provedení. Tenčí tělo, solidní MagSafe uchycení, rychlé USB-C nabíjení a hlavně klid v duši, že v kapse nenosíte potenciální problém z ní dělá opravdu příjemný kousek, který si člověk dokáže zamilovat velmi rychle. Pokud tedy hledáte powerbanku, kterou můžete mít neustále u sebe, bez obav ji vzít do letadla a používat roky bez toho, aby rychle zestárla, Statik State V2 dává velmi dobrý smysl. Nehraje si na rekordy v kapacitě, ale přesně ví, čím chce zaujmout. A to je u příslušenství, které má fungovat každý den, často důležitější než jakékoliv číslo na krabici.