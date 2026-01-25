Recenze Klydoclock: designový skvost, který vás nikdy nepřestane bavit

Pokud někdy navštívíte oficiální obchod MoMA, najdete zde stovky inspirací, jak po designové stránce vylepšit váš domov. Jednou z nich, která se nám nakonec tak zalíbila, že jsme jí neodolali, jsou hodiny Klydoclock. Jedná se o vcelku jednoduchý nápad, který se však autorům podařilo dovést k dokonalosti. Jde o hodiny tvořené dvojicí displejů, z nichž jeden ukazuje samotný čas a druhý pak kyvadlo. Díky tisícům jedinečných animací působí celý koncept zcela netradičně a skutečně zajímavě.
Samotné hodiny jsou 30 centimetrů vysoké a 18 centimetrů široké, díky čemuž se ideálně hodí na poličku nebo stůl, případně je můžete přimontovat na zeď. Tělo je tvořeno ohýbanou překližkou a lakovaným hliníkem a o napájení se postará klasický USB-C adaptér s napětím 12 V, který je součástí balení. Kromě toho v balení naleznete také dálkový ovladač, který tvarem připomíná ten od Apple TV, ovšem zpracování a design jsou zde ještě na vyšší úrovni. Je opravdu vidět, že se jedná v každém ohledu o designový prvek a výrobce si dal extrémně záležet na každém detailu. Tomu odpovídá i kvalita samotných displejů.
Zatímco spodní displej vždy zobrazuje kyvadlo – samozřejmě pokaždé vizuálně jiné –, horní displej nabízí tisíce animací. Vždy vidíte hodinové ručičky a číslice nebo body, které značí jednotlivé hodiny na ciferníku, doplněné o nejrůznější animace. Animací jsou skutečně tisíce a další neustále přibývají. Naprostá většina je zdarma a výrobce slibuje, že bude doživotně přidávat další nové animace. Existují však i speciální edice animací, které si můžete zakoupit za 9,99 €. Funguje to tak, že si na webu Klydoclock zakoupíte animace, na e-mail vám dorazí kód, který zadáte do nastavení hodin, a animace se automaticky stáhnou. Zdarma dostupné animace jsou v hodinách již předinstalované a nové animace, které výrobce přidává zdarma, si hodiny denně stahují online pomocí Wi-Fi připojení.
Fotogalerie
Právě animace jsou na celých hodinách tím nejzajímavějším, ovšem zdaleka nejde o jedinou jejich přednost. Animace jsou doprovázeny zvuky, které mohou souviset s jejich obsahem – například zvuk foukajícího větru nebo praskajícího ohně. Samozřejmostí je také odbíjení jednotlivých hodin, přičemž každá animace má vlastní zvuk. Vše si samozřejmě můžete detailně nastavit a přizpůsobit obrazu svému. Kromě jasu displeje, hlasitosti animací, hlasitosti odbíjení nebo úplného vypnutí zvuků lze nastavit také noční režim. My jej máme nastavený od 19:00 do 7:00, během této doby jsou displeje černé a jediné, co je vidět, jsou červené, velmi jemně podsvícené ručičky hodin – podobně jako u nočního módu leteckých přístrojů. Samozřejmě si můžete nastavit, zda se mají střídat náhodně veškeré animace, jak často se mají měnit, klidně každou minutu nebo chcete mít navždy jen jednu animaci a tu si ručně měnit. Také je možné si vytvořit vlasntí složky, do kterých si přidáte zvolené animace a ty pak máte vytvořené k nějakým příležitostem.
Na oficiálních stránkách se Klydoclock prodávájí 329$ – 349$, v závislosti na variantě dřeva/odstínu, které si vyberete. K dispozici jsou barevné varianty Dawn Oak, Twilight Walnut nebo Midnight Ebony, které mohou ladit s různými styly interiéru. Součástí nákupu je neomezený přístup k denním animacím bez jakýchkoliv předplatných nebo skrytých poplatků, což je poměrně nezvyklé u chytrých zařízení s cloudovým obsahem.
Pokud hledáte hodiny, které ozvláštní váš interiér ať už je jakkoli luxusní a přidají mu prvek, na který se bude každá vaše návštěva ptát, pak je Klydoclock přesně tím, co jste hledali. Minimalistický design, který vyniká animacemi, mezi kterými si každý najde ty své oblibené. Samozřejmostí jsou animace přizpůsobené ročnímu období nebo svátkům. My je máme doma zhruba tři měsíce a není den, kdy bychom se na ně nepodívali a nebavily nás. Věřím, že se stanou skvělým designovým a zábavným dooplňkem i vašeho interiéru. Hodiny Klydoclock si můžete zakoupit přímo na oficiálním webu klydoclock.com