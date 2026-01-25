Internetové podvody a jak se nenechat nachytat část I. – Falešné balíčky

Přišel vám domů balíček, který jste nečekali? Tak to jste se zřejmě stali obětí internetového podvodu. Co dělat? Tak přesně to si povíme v následujících řádcích. Konkrétně si řekneme, jak podvod poznat a co dělat, pokud se přece jen stanete obětí. Nutno říct, že internetových podvodů je (bohužel) celá plejáda. A v tomto seriálu si je představíme. Začneme tím nejméně závažným. Tím je internetový podvod, kterému já sám říkám „FALEŠNÝ BALÍČEK“.
Jmenuji se prap. K. a sloužím na obvodním oddělení Policie České republiky v rámci Jihočeského kraje. U policie jsem již 8 let a bohužel musím konstatovat, že internetové podvody jsou skoro každodenní rutinou. Není den, kdy by nepřišel oznamovatel s tím, že byl nějakým způsobem na internetu podveden, nebo kdy by policista nedělal úkony ve svých spisech, které souvisí s internetovou kriminalitou. Dokonce statistika ukazuje, že do roku 2030 by IT podvody měly překonat hranici 30% všech trestných činů. A to je dle mého soudu dost. Nejefektivnějším bojem, proti těmto činům, je informovanost obyvatelstva a proto jsem se rozhodl napsat tento seriál.
Modus operandi:
Neznámý pachatel, z neznámého místa (ať už v ČR či mimo ni) pošle balíček přes kurýrní službu DPD, PPL, Zásilkovnu, Českou poštu atd. na adresu poškozeného. Balíček je běžně označen a má tedy všechny náležitosti – tedy jméno, příjmení a adresu příjemce balíku, číslo balíčku a adresu prodejce (většinou zahraniční). Zásilka je na dobírku, kdy ve valné většině případů je výše dobírky 1.500,- Kč (ale jsou i případy, kdy je dobírka o něco vyšší). Poškozená osoba v domnění, že se jedná o balík pro ni, tento převezme a kurýrovi přepravní společnosti zaplatí požadovanou dobírku. Až po rozbalení osoba zjistí, že se v balíku nenachází to, co si objednala. Většinou jsou v balíčku věci, které nekorespondují s objednaným zbožím (ani se objednávce nepodobají – objednaná mikina, přijde tričko atd.). Hodnota dodaného zboží je pochopitelně v nižší kvalitě a cenové relaci, než objednané zboží. Někdy se také stává, že poškozená osoba nemá nic objednaného, přesto jí je doručen balíček na dobírku, a poškozená osoba v domnění, že balíček objednal třeba někdo z rodiny, tento příjme.
Co tedy dělat, pokud vám kurýr přiveze balíček?
V první řadě, neměli byste přebírat, natož platit něco, co neočekáváte! Nejprve si zkontrolujte, odkud balíček byl poslán. Pokud prodejce neznáte, balíček nepřebírejte. Pokud ale balíček přece jen převezmete, nebo ho za vás převezme a zaplatí někdo jiný (člen rodiny, přítel/přítelkyně, manžel/manželka,…), nezoufejte. O peníze totiž nakonec přijít nemusíte. S balíčkem zajděte na policejní stanici, kde s vámi sepíší protokol o přijatém oznámení a vyžádají od přepravní společnosti blokaci platby. Kurýrní společnosti mají totiž 3 dny jakousi „hájenou“ lhůtu, než vaše peníze poukáží ve prospěch prodejce. Některé společnosti již mají tuto lhůtu i 5 dní, ale všeobecně platí, že čím dříve přijdete, tím je vyšší šance, že se vám peníze vrátí. Policie takto zažádá o blokaci a zajištění finančních prostředků na bankovní účet policie, kdy po finančním šetření (pokud nebude pochyb o právoplatnosti finančních prostředků), rozhodne o vyplacení zpět na váš bankovní účet. Policie pak dále tento skutek šetří jako přestupek proti majetku, dle ust. § 8 odst. 1, písm. 3 zákona č. 251/2016 Sb.
V čem je tedy tento podvod nebezpečný?
Podvodníci sázejí na to, že jelikož škoda není příliš vysoká, většina poškozených věc na policii hlásit nepůjde. Ale když si to člověk spočítá, tak na jedné zásilce je dobírka 1.500,- Kč, takových balíků podvodník odešle třeba 10 v jeden den. To je 15.000,- Kč denně. Za měsíc je škoda okolo 500.000,- Kč a to už je solidní sumička.
Naštěstí se zdá, že jsou tyto internetové podvody na ústupu. Je to i zřejmě díky této fungující taktice přepravních společností a informovaností lidí. Ale obezřetnosti není nikdy dostatek. Tak buďte opatrní, ať vás podvodníci nenachytají.
Příště se společně podíváme na zoubek falešným prodejcům na inzerentních portálech a fejkovým odkazům přepravních společností.