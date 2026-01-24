Vítr, déšť i teplotní výkyvy: S těmito aplikacemi pro iPhone budete mít vždy dokonalý přehled o počasí

Ventusky – počasí jako dynamická mapa
Začněme u aplikace, která se může pochlubit jedním z nejzajímavějších způsobů zobrazení atmosférických jevů. Ventusky staví na vizuálních animacích větru a dalších meteorologických dat, které si můžeš přehrát v čase. Díky tomu se rychle zorientuješ v tom, odkud vítr fouká a jak se bude chovat v následujících hodinách či dnech. Nechybí ani přehled teploty, tlaku, srážek nebo sněhové pokrývky. Pokud ti nevadí jednorázová investice, aplikace stojí kolem 79 Kč — ale i její webová verze umí většinu funkcí zdarma.
Windy – pro ty, kdo chtějí víc dat
Aplikace Windy patří mezi ty nejbohatší na informace. Vedle detailních map větru obsahuje desítky různých meteorologických vrstev — od srážek přes teplotu až po radarová data. Windy je oblíbená zejména u lidí, kteří se chtějí připravit na extrémní počasí nebo plánují venkovní aktivity s ohledem na meteorologickou situaci. I když nabízí hodně funkcí, je uživatelsky příjemná a její základní verze je k dispozici zcela zdarma.
Počasí & Radar – čtení, které dává smysl
Některé aplikace spoléhají hlavně na čísla a grafy, jiné dokážou meteorologická data vysvětlit. Počasí & Radar patří k těm druhým: kromě standardních předpovědí nabízí i články a popisy jevů, které ti pomůžou pochopit, co se vlastně děje venku. Najdeš tu klasické tabulky i radarové mapy, ale důraz je kladen na srozumitelnost. Díky tomu je aplikace vhodná pro každého, kdo nechce trávit čas luštěním komplikovaných grafů.
Yr.no – severská přesnost zdarma
Aplikace Yr.no sbírá data z norského meteorologického ústavu a patří k nejpřesnějším dostupným zdrojům předpovědi počasí. Jejím velkým plusem je jednoduché a přehledné rozhraní — nic tu nepřehlušuje základní informace. Kromě aktuální situace zjistíš i předpověď na hodiny i dny dopředu, přehled větru, srážek nebo upozornění na vyhlášené výstrahy. A co je nejlepší? Yr.no je zcela zdarma.
AccuWeather – spolehlivý průvodce počasím každý den
AccuWeather se řadí mezi globálně nejpopulárnější aplikace pro předpověď počasí. Poskytuje detailní aktuální informace i dlouhodobé výhledy, které se hodí pro plánování výletů, sportů nebo cest. Přehledné rozhraní usnadní orientaci i bez meteorologického vzdělání a součástí jsou i články či videa s odbornými komentáři. Pokud chceš univerzální aplikaci, která tě nezklame v běžném používání, AccuWeather je velmi dobrou volbou.