Tyto zajímavé aplikace pro iPhone stojí za vyzkoušení

Finwise je praktický pomocník pro každého, kdo chce mít své finance více pod kontrolou a lépe jim porozumět. Aplikace využívá umělou inteligenci k analýze vaší finanční situace a na základě dat vám nabízí personalizované rady a doporučení. Pomůže vám odhalit slabá místa v hospodaření, navrhne úpravy rozpočtu a ukáže cesty, jak s penězi nakládat efektivněji. Díky přehlednému zpracování je Finwise vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří chtějí své finance posunout na vyšší úroveň.
FoxFM je všestranný správce souborů, který ocení každý, kdo pracuje s různými typy dat a cloudovými úložišti. Aplikace umožňuje stahování souborů ze služeb jako Dropbox, Google Drive nebo OneDrive, jejich pohodlnou správu, rozbalování archivů i vytváření nových. Nechybí ani možnost přehrávání hudby a videí na pozadí, převod videí na audio soubory nebo třeba vyzvánění. Díky jednoduchému rozhraní a neomezeným playlistům si snadno udržíte pořádek ve svém obsahu. FoxFM si poradí s širokou škálou formátů – od běžných multimediálních souborů přes kancelářské dokumenty až po archivy a obrázky. Soubory můžete snadno sdílet mezi aplikacemi, odesílat e-mailem nebo přes sociální sítě, stejně jako je importovat z fotoalba či exportovat zpět do něj. Pro větší bezpečí nabízí aplikace také ochranu dat pomocí hesla, takže vaše soubory zůstanou v bezpečí i na cestách.
Draw Video je jednoduchá, ale velmi praktická aplikace, která umožňuje kreslit přímo do videí na iPhonu nebo iPadu. Hodí se pro zvýraznění detailů, doplnění poznámek i kreativní úpravy. Díky přehlednému rozhraní a základním nástrojům včetně barevné palety se s ní pracuje rychle a intuitivně.
Merlin Bird ID dokáže z běžné procházky udělat zajímavé objevování ptačí říše. Aplikace umí rozpoznat ptáky podle zpěvu i fotografie a okamžitě nabídne informace o druhu, jeho vzhledu, chování a výskytu. Velkým plusem je možnost používání offline a ukládání vlastních pozorování do osobního přehledu.