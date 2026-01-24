Rok 1999 přinesl Michael Air Jordan Phone. Tohle je nejbizarnější telefon všech dob

Jméno Michael Jordan je neodmyslitelně spjato se značkou Air Jordan, díky které se Michael i dlouhé roky po ukončení kariéry pravidelně umisťuje na předních příčkách žebříčků nejlépe placených sportovců světa. To však neznamená, že by jméno jednoho z nejlepších sportovců všech dob nebylo spojeno i s celou řadou bizarních produktů.
Tím bezesporu nejzajímavějším je telefon, který je – jak sami uznáte – všechno, jen ne tradiční. Telefon vyráběla v roce 1999 společnost Upper Deck, kterou většina z nás zná především jako výrobce sběratelských kartiček. V devadesátých letech však Upper Deck kromě kartiček ve velkém produkoval také nejrůznější sběratelské kousky, mezi které patřil právě takzvaný Jordan Phone.
Ten byl dostupný v limitované edici 100 000 kusů a prodával se výhradně v USA. Právě omezený počet kusů znamená, že jej dodnes můžete najít v aukcích na eBay. Vzhledem k tomu, co uvidíte na následujícím videu, však zřejmě pochopíte, proč se i zcela nový telefon v originálním balení prodává maximálně za zhruba 200 €, přičemž k dispozici jsou i kusy za přibližně 50 €.
Jednalo se o klasický pevný, tedy drátový domácí telefon s připojením k analogové telefonní síti. Veškerá elektronika byla velmi jednoduchá a nijak nevyčnívala z toho, co tehdejší běžné telefony nabízely. To, co však činí tento telefon výjimečným, je jeho design, vyzvánění a naprosto neuvěřitelné pohyby. Jakmile vám totiž někdo zavolal a telefon začal vyzvánět, místo klasického tónu se ozval hlas stadionového hlasatele Chicago Bulls, který na palubovku uváděl číslo 23 – Michaela Jordana. To vše se odehrávalo za pohybu: telefon ve tvaru basketbalového míče se otevřel a odhalil miniaturní halu, ve které se rozjela mexická vlna.
Ostatně se podívejte sami, jak mohly telefony v minulosti vypadat.