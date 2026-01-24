Zavřít reklamu

Nejlepší Netflix novinky, které přibyly tento týden

Jan Vajdák
Rovněž v tomto víkendu Netflix přidal několik zajímavých novinek, které si zaslouží pozornost. Pojďme se na ně podívat.

Padělaný život

Drama podle skutečných událostí z římského podsvětí 70. let, ve kterém se nadějný malíř pustí do padělání uměleckých děl pro nebezpečné zločince.

Nechte Berta žít

Komediální seriál. Nádherně potrhlý táta a jeho podobně bláznivá rodina se na nové nóbl škole snaží zapadnout mezi tamní snoby. Jdou na to ale po svém a podle toho to taky vypadá.

Na hraně

Bývalá krasobruslařka se vrací na led po boku úžasného nového partnera. Svého prvního kluka, se kterým kdysi začínala, ale nemůže dostat z hlavy. Romantický seriál.

Uneseni: Elizabeth Smartová

V roce 2002 unesli v Utahu čtrnáctiletou Elizabeth Smartovou, která v tomhle dokumentu plném nezveřejněných materiálů sama popisuje, co prožila.

 

