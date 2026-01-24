Epic rozdává skvělou hru pro PC zcela zdarma! Musíte si ale pospíšit

Nevíte, co dělat o nadcházejícím víkendu? Pak pro vás máme tip na plán, který bude dost možná podle vašeho gusta. Epic Games Store totiž pokračuje ve svém pravidelném rozdávání her, přičemž tento týden jsou k dispozici kousek, který si zaslouží pozornost. Řeč je konkrétně o Rustler (Grand Theft Horse).
Fotogalerie
Rustler, podtitulkem výstižně označovaný jako Grand Theft Horse, je přesně ten typ hry, u které už po pár minutách pochopíte, že se nebere ani trochu vážně, a právě v tom tkví její největší kouzlo. Tvůrci si totiž vzali základní strukturu starých GTA a bez sebemenších zábran ji přesadili do středověku, kde místo aut kradete koně a místo samopalů tasíte meče, kuše nebo pořádně peprný slovník. Hra vás hodí do otevřeného světa plného absurdních úkolů, bizarních postav a hlášek, které si neberou servítky a často si střílí jak ze samotného žánru, tak z moderní popkultury. Ovládání je jednoduché a přístupné, takže se do hraní dostanete okamžitě, aniž byste museli řešit složité mechaniky nebo nekonečné tutoriály.
Souboje jsou spíš arkádové než realistické, ale o to víc podporují chaotickou a zábavnou atmosféru celé hry. Rustler navíc neustále paroduje všechno možné, od RPG klišé až po rapovou kulturu, což z něj dělá titul, který vás dokáže pobavit i mimo samotné plnění misí. Technicky sice nejde o žádný zázrak a občas narazíte na drobné nedostatky, ty ale vzhledem k celkovému pojetí hry dokážete snadno odpustit. Důležité je, že se hra nesnaží být epická ani hluboká, ale čistě zábavná, což se jí daří na jedničku. Pokud máte rádi staré díly GTA a nevadí vám humor jdou často až na hranu, Rustler vás dokáže příjemně překvapit. Je to zkrátka hra, která ví, čím chce být, a přesně tím také je.
Pokud vás tedy titul láká, máte nyní jedinečnou možnost jej zařadit do vaší Epic Games Store knihovny. Samozřejmě pak platí, že v ní už zůstane napořád, takže jí není třeba hned začít hrát, ale klidně si ji tam jen uložte na později. Ostatně, vzhledem ke kvalitě tohoto titulu by byl hřích si jej zdarma nevzít.