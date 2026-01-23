Stahujte! Skvělá hra Avatar: Frontiers of Pandora je na víkend zcela zdarma

Zavřít reklamu

Pokud máte rádi hry planetu Pandora a obecně universum Avatar z dílny Jamese Camerona alespoň tak jako my, máme pro vás vynikající zprávu. Ode dneška až do pondělí totiž Ubisoft v rámci akce Free Weekend uvolnil parádní hru Avatar: Frontiers of Pandora zcela zdarma. Díky tomu si je tak můžete nejenže vyzkoušet, ale díky tomu, že jsou k dispozici poměrně dlouhou dobu, s trochou štěstí a vytrvalosti i celé projít. A že je o co stát.

Počítačové verze by měly jít stáhnout přes Epic Games Store, popřípadě přes launcher Ubisoft Connect, ve kterém dostupné díly zdarma uvidíte. Co se pak týče konzolových verzí, stačí navštívit digitální herní obchody na nich, ve kterých budou bezplatné verze (samozřejmě i takto označené) snadno k dohledání. Jak však zaznělo výše, hrát můžete jen ode dneška, čili 23. ledna. do pondělí 26. ledna. Času nazbyt tedy moc není. Pokud by vás pak Avatar chytil natolik, že by se vám s ním po skončení bezplatného hraní loučilo stěží, půjde jej samozřejmě koupit a pokračovat ve hraní tam, kde jste skončili.

