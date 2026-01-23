iPhone 17e dorazí už brzy: To hlavní, co od něj čekat

Apple se připravuje na uvedení iPhonu 17e, nástupce modelu 16e z února 2025. Podle úniků se novinka odhalí už během následujících týdnů a přinese několik zajímavých vylepšení – přestože si zachová dostupnější cenu.
Fotogalerie
Design a displej zůstávají, přibude Dynamic Island?
iPhone 17e by měl designově vycházet z předešlého modelu. Velikost 6,1 palce, jediný zadní fotoaparát a tradiční barevné varianty – černá a bílá – zůstávají. Zásadní změnou by ale mohl být přechod z výřezu (notche) na Dynamic Island, což by telefonu dodalo modernější vzhled.
Obnovovací frekvence displeje zůstane na 60 Hz, bez podpory ProMotion nebo Always-On. Apple pravděpodobně mírně zmenší rámečky, čímž se zvětší využitelná plocha obrazovky. Funkce Dynamic Island pak nabídne interaktivní prvky a notifikace integrované přímo do displeje, podobně jako u vyšších modelů.
Nový čip A19 a poprvé podpora MagSafe?
Uvnitř iPhonu 17e se očekává čip Apple A19, stejný jako u hlavní řady iPhonů 17. Může ale jít o mírně zpomalenou verzi, aby se udržela nižší cena. I tak nabídne A19 znatelný posun ve výkonu, včetně vylepšeného grafického jádra a akcelerace AI modelů přes Neural Engine. Paměť RAM zůstane na úrovni 8 GB.
Velkou změnou může být podpora MagSafe nabíjení. iPhone 16e ji postrádal, ale nový model by ji mohl mít, včetně rychlejšího bezdrátového nabíjení a kompatibility s bohatým ekosystémem příslušenství.
Fotoaparáty, modem a další detaily
Fotoaparát zůstane beze změny – 48Mpx širokoúhlý snímač vzadu a 12Mpx selfie kamera vpředu. Očekává se použití modemu Apple C1X, který je rychlejší a úspornější než předchozí model C1. Naproti tomu nový Wi-Fi/Bluetooth čip N1 známý z iPhonu 17 se do verze 17e pravděpodobně nedostane.
Cena by měla zůstat stejná jako u předchozího modelu – u nás tedy 16 990 Kč. Stejně tak i uvedení formou tiskové zprávy, bez nutnosti samostatné keynote. Nejpravděpodobnější termín uvedení je únor 2026, případně začátek března, kdy Apple plánuje vydání iOS 26.4 a dalších novinek.