Apple začne v App Store od března 2026 zobrazovat více reklam a změní způsob, jak hledáme aplikace

Apple se opět chystá rozšířit reklamy v App Store, což je krok, který může mít dalekosáhlé dopady pro vývojáře i pro samotné uživatele. Nová pravidla startují už 3. března 2026 a postupně se rozšíří do všech hlavních trhů včetně USA, UK nebo Japonska.
Doteď Apple umožňoval vývojářům zobrazit jedinou placenou reklamu na vrcholu výsledků vyhledávání v App Store, typicky když uživatel hledal aplikaci podle klíčového slova. Od března 2026 tu budou další reklamní sloty i dál v seznamu výsledků hledání. To znamená, že kromě jedné placené pozice nahoře může být jedna nebo více reklamních položek i mezi běžnými výsledky. Apple přitom neumožní inzerentům vybrat si konkrétní pozici nebo ji koupit dražší nabídkou, umístění určí algoritmus podle relevance a dalších signálů, ne podle výše ceny.
Podle Applu probíhá více než 65 % všech stažení aplikací právě po vyhledávání v App Store, což z něj dělá klíčový moment pro objevení nové aplikace. Více reklam tedy znamená více šancí pro vývojáře, jak oslovit potenciální uživatele. Z pohledu Applu je to i další způsob, jak rostoucí reklamy ve svém ekosystému monetizovat. Apple před časem přejmenoval svůj systém „Search Ads“ na Apple Ads a začíná reklamy ukazovat i jinde, nejen v App Store (např. v Apple News nebo možná brzy i v Apple Maps).
Rozšíření reklam má potenciál změnit zážitek z App Store, zejména pokud budou placené výsledky častěji smíchané mezi běžnými aplikacemi. Někteří uživatelé i analytici upozorňují, že pokud reklamy příliš splývají s organickými výsledky, může to znesnadnit orientaci ve výsledcích a zhoršit uživatelský pocit z hledání.
Apple zatím ponechává reklamy označené štítkem “Ad”, ale jak už z testů vyplývá, design i způsob zobrazení se může měnit s cílem zvýšit prokliky (což automaticky znamená více příjmů z reklam).
Pro vývojáře aplikací to může být dvojsečný meč. Více příležitostí: více reklamních slotů znamená větší šance oslovit relevantní publikum právě ve chvíli, kdy uživatel ledá konkrétní typ aplikace. Více konkurence a vyšší tlak: protože Apple umístění neprodává podle ceny, ale spíše relevance, může být těžší „dostat se“ do nejlepší pozice bez dobře cílené kampaně a optimalizace. Tento trend odpovídá širšímu posunu v Apple strategii, kde se službám a reklamám věnuje čím dál větší pozornost jako důležité složce příjmů vedle tradičního prodeje hardwaru.