Apple se ostře pustil do Evropské komise

Apple se znovu dostává do ostrého střetu s evropskými regulátory a tentokrát už nejde jen o technické detaily, ale o otevřenou slovní přestřelku. V reakci na rozhodnutí společnosti MacPaw ukončit v Evropské unii provoz alternativního iOS marketplace Setapp Mobile totiž Apple obvinil Evropskou komisi z cílených průtahů, politického nátlaku a snahy udržovat stav nejistoty tak, aby bylo možné americkou firmu dál vyšetřovat a pokutovat. Vyjádření Apple poskytl serveru Bloomberg a jde o jeden z nejtvrdších veřejných útoků, jaké firma vůči Bruselu za poslední roky zvolila.
Celý spor se točí kolem implementace požadavků vyplývajících z evropského nařízení Digital Markets Act, které má za cíl otevřít digitální trhy a omezit dominanci velkých technologických hráčů. Právě kvůli DMA Apple v Evropské unii umožnil vznik alternativních tržišť s aplikacemi pro iOS, tedy něco, co by ještě před pár lety znělo jako naprosté sci-fi. Realita je ale podle všeho výrazně komplikovanější a méně růžová, než jak si ji evropští zákonodárci představovali.
Apple tvrdí, že Evropská komise sama blokuje změny, které po firmě požaduje. Už v říjnu měl Apple předložit formální plán souladu s DMA, jenže podle jeho vyjádření na něj dodnes nepřišla žádná oficiální odpověď. Místo toho má Brusel podle Applu neustále „posouvat branky“, měnit interpretaci pravidel a vytvářet tlak skrze vyšetřování a hrozby vysokých pokut. V očích Applu tak nejde o konstruktivní dialog, ale o politickou hru, jejímž cílem je ukázat sílu regulátora a exemplárně potrestat americkou firmu.
Do celé situace nyní vstupuje rozhodnutí společnosti MacPaw, která oznámila, že k 16. únoru 2026 ukončí provoz služby Setapp Mobile v Evropské unii. Oficiální vysvětlení zní poměrně diplomaticky – „komplexní obchodní podmínky, které neodpovídají současnému obchodnímu modelu Setappu“. Přeloženo do běžné řeči to ale znamená, že ekonomika provozu alternativního marketplace v EU prostě nedává smysl. A to ani pro firmu, která má se subscription modelem dlouholeté zkušenosti a jinak patří mezi technologicky velmi schopné hráče.
Apple v této souvislosti zdůrazňuje, že rozhodnutí MacPawu není důkazem selhání Applu, ale spíše samotného regulatorního rámce. Podle Applu je evropská struktura poplatků, bezpečnostních požadavků a administrativních povinností natolik složitá, že odrazuje nejen vývojáře, ale i provozovatele alternativních obchodů. Zároveň ale dodává, že tyto podmínky nevznikly svévolně – jsou přímým důsledkem kompromisů a požadavků Evropské komise.
Zajímavý je i další argument, který Apple otevřeně zmiňuje: reálná poptávka po alternativních app storech v Evropě je podle něj minimální. Uživatelé jsou zvyklí na oficiální App Store, důvěřují mu a nemají zásadní motivaci hledat aplikace jinde. Pokud tedy Setapp Mobile v EU končí, neznamená to automaticky, že Apple něco „udusil“, ale spíše že trh sám ukázal, jak omezený potenciál tyto alternativy mají.
Evropská komise to ale podle informací Bloombergu vidí přesně opačně. V připravovaném stanovisku má zaznít, že Apple dosud nezavedl změny, které by skutečně řešily klíčové problémy jeho obchodních podmínek, zejména jejich složitost a nepřehlednost. Jinými slovy, Brusel chce vinu za konec Setappu hodit přímo na Apple a použít tento případ jako další argument pro tvrdší postup.
Celý spor tak dokonale ilustruje současný stav vztahů mezi Bruselem a Silicon Valley. Na jedné straně stojí regulátor přesvědčený, že chrání trh, konkurenci a spotřebitele. Na straně druhé firma, která tvrdí, že plní zákon, investuje obrovské prostředky do změn, ale místo jasných instrukcí dostává jen další vyšetřování a mediální tlak. Výsledek? Alternativní marketplace, který měl být symbolem otevřenějšího iOS, končí dřív, než se vůbec stihl pořádně nadechnout.
Ať už má pravdu kdokoliv, jedno je jisté: Digital Markets Act zatím nepřináší jednoduchá řešení, ale spíš nové vrstvy komplexity. A pokud je cílem skutečně podpořit konkurenci a inovace, pak případ Setapp Mobile ukazuje, že samotná regulace nestačí. Bez realistických ekonomických podmínek a jasné komunikace mezi regulátorem a firmami totiž může celý projekt otevřenějších digitálních trhů skončit přesně opačně, než bylo zamýšleno.