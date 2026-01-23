Apple představí MacBook Pro M5 Pro a M5 Max pravděpodobně v pondělí

Apple čas od času pořádá akce pro video tvůrce, které trvají déle než jeden den a obvykle se konají okamžitě po představení nějaké té novinky. Tentokrát Apple svolal vybrané tvůrce do Los Angeles v Kalifornii na akci, která se bude konat od 27. 1. do 29. 1., tedy od úterý do čtvrtku. Nikdo zatím netuší, co přesně se pro tvůrce chystá za program. Jednou z možností je, že se vše zaměří na balíček kretativních aplikací Creator Studio, který Apple představil minulý týden a bude dostupný od 28. 1.
Vzhledem k tomu, že však balíček obsahuje profesionální nástroje jako je Final Cut Pro, Logic Pro a Pixelmator Pro, je velká šance, že Appel současně tuto akci využije také k představení nových verzí MacBook Pro, které nabídnou čipy M5 Pro a M5 Max. Vzhledem k tomu, že akce bude probíhat již od úterního rána, je pravděpodobné, že pokud se skutečně nové počítače MacBook s M5 Pro a M5 Max představí, dojde k jejich představení během pondělí.